Israel considera ocupação da Cidade de Gaza enquanto negociações de cessar-fogo estagnam

O governo israelense está considerando ordenar ao exército que ocupe a cidade de Gaza, informou a mídia local na quarta-feira.

O Canal 14 israelense disse que a medida ocorre em meio a um impasse nas negociações indiretas destinadas a chegar a um acordo. Cessar-fogo em Gaza e acordo de troca de prisioneiros com os palestinos.

Segundo a emissora, o governo do primeiro-ministro Benjamim Netanyahu está “satisfeito” com os resultados da sua campanha militar no norte de Gaza.

Israel Uma ofensiva terrestre em grande escala tem continuado no norte de Gaza desde 5 de Outubro, aparentemente para impedir o reagrupamento do grupo de resistência palestiniano Hamas. Os palestinos, no entanto, acusam Israel de tentar ocupar a área e remover à força os seus residentes.

“O nível político está a considerar dar uma ordem ao exército israelita para se dirigir para sul e ocupar a cidade de Gaza num futuro próximo”, disse o canal.

“Tal operação é possível agora, especialmente à luz do cessar-fogo no Líbano e da disponibilidade de mais forças militares para realizar manobras prolongadas e em grande escala.”

Os esforços de mediação liderados pelos Estados Unidos, Egipto e Qatar para chegar a um cessar-fogo em Gaza falharam até agora devido à recusa de Netanyahu em parar a guerra.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.500 vítimas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.