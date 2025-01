Israel continua a violar o cessar-fogo com Beirute

Caças israelenses executados ataques aéreos em três áreas do sul do Líbano na quinta-feira, continuando as violações do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro de 2024.

Caças israelenses atacados barij na periferia norte de Iqlim Al-Tuffah, no distrito de Nabatieh, informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA).

em outro ataque aéreoIsrael atacou a área entre Zhalta e Jbaa no distrito de Nabatieh, no sul do Líbano, informou a ANN, acrescentando que no terceiro ataque do dia, Israel atacou o Monte Al-Rihan no distrito de Jezzine, no sul do Líbano, a partir do Líbano.

Enquanto isso, o Militar israelense afirmou em um comunicado que seus caças “destruíram plataformas de lançamento de foguetes de médio alcance usadas pelo Hezbollah em uma instalação militar pertencente à organização no sul do Líbano”.

“Outra instalação militar na área de Nabatieh, juntamente com outras foguete plataformas de lançamento, também foi atacado”, segundo o comunicado.

Na manhã de quinta-feira, uma patrulha israelense entrou na cidade de Beit Lif, no sul do Líbano, pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor em 27 de novembro.

As últimas violações aumentaram o número de violações israelenses do cessar-fogo de acordo com 349, de acordo com uma contagem da Anadolu baseada em números publicados pelas autoridades libanesas.

Nos termos do cessar-fogo, Israel deve retirar as suas forças a sul da Linha Azul (uma fronteira de facto) por fases, enquanto o exército libanês deve deslocar-se para o sul do Líbano no prazo de 60 dias.

Dados do Ministério da Saúde libanês indicam que desde que o ataque de Israel ao Líbano começou, em 8 de outubro de 2023, pelo menos 4.063 vítimas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, enquanto outras 16.664 ficaram feridas.