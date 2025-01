Israel e Hamas alcançam avanço nas negociações sobre reféns e cessar-fogo

Enviados do Presidente Biden e do Presidente eleito Donald Trump participaram nas conversações no Qatar. O Hamas iniciou o debate apelando à libertação de muitos dos seus combatentes capturados por Israel. Embora ainda não tenha sido alcançado um acordo final, uma fonte envolvida nas negociações disse à Reuters que as próximas 24 horas serão cruciais para se chegar a um acordo. O obstáculo nas negociações é a lista de mais de trinta reféns que o Hamas está disposto a libertar, sem dizer quantos deles ainda estão vivos, observou o interlocutor da agência.

Entretanto, o Hamas deixou claro que está à espera da confirmação de tal medida por parte de Israel antes de finalmente chegar a um acordo. “Confirmamos que a liberdade deles está próxima”, disse o grupo num comunicado citado pelo Times of Israel.

Steve Witkoff, que se tornará enviado especial dos EUA ao Médio Oriente quando Trump regressar à Casa Branca, participou nas conversações em Doha. A delegação israelense incluía o chefe de inteligência do Mossad, David Barnea, e o oficial das Forças de Defesa de Israel, major-general Nitzan Alon, segundo a fonte da agência.

A tomada de posse de Trump, em 20 de janeiro, foi durante muito tempo vista como o prazo para se chegar a um acordo, com o recém-eleito presidente a alertar o Hamas que, se os reféns não fossem libertados, “teriam de pagar por isso”. No domingo, o presidente dos EUA, Joe Biden, falou por telefone com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, sublinhando “a necessidade de um cessar-fogo imediato em Gaza e do regresso dos reféns” e discutindo “o aumento da assistência humanitária possibilitado pela cessação das hostilidades em Gaza”. Gaza.” de acordo com o acordo.” – disse a Casa Branca em comunicado.

Cerca de 100 reféns, incluindo sete americanos, ainda estão detidos pelo Hamas em Gaza após o ataque de 7 de Outubro de 2023 a Israel. Quase metade deles pode estar morta, disseram autoridades.