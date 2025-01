Israel e Hamas aproximam-se de um acordo de cessar-fogo em Gaza após um “avanço” em Doha

Israel e o Hamas parecem estar mais perto de um acordo de cessar-fogo faseado, disseram autoridades na segunda-feira, citadas pela Associated Press. No entanto, ainda não foi alcançado um acordo e existem vários obstáculos que ainda podem dificultar as negociações no Qatar.

Os negociadores se reunirão em Doha na terça-feira para finalizar os detalhes de um plano para acabar com a guerra em Gaza. Anteriormente, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns que ele defendeu estava “perto” de ser finalizado.

Uma autoridade disse à Reuters que mediadores entregaram a Israel e ao Hamas uma versão final de um acordo na segunda-feira, após um “avanço” à meia-noite nas negociações com a presença de enviados do presidente cessante dos EUA e do presidente eleito, Donald Trump.

Acordo entre Israel e Hamas: O que esperar? “O acordo… libertaria os reféns, cessaria os combates, proporcionaria segurança a Israel e permitir-nos-ia aumentar significativamente a assistência humanitária aos palestinianos que sofreram terrivelmente nesta guerra iniciada pelo Hamas”, disse Biden num discurso na segunda-feira para destacar suas conquistas na política externa.

Se for bem-sucedido, o acordo de cessar-fogo encerraria mais de um ano de negociações de idas e vindas e levaria à maior libertação de reféns israelenses desde os primeiros dias do conflito, quando o Hamas libertou cerca de metade dos seus prisioneiros na mudança de 240 detidos palestinos. mantido. para Israel.

Acordo de “fase” entre Israel e Hamas: o que está incluído e o que não está Um responsável israelita que informou os jornalistas sobre o acordo proposto disse que na sua primeira fase seriam libertados 33 reféns, incluindo crianças, mulheres, algumas das quais são mulheres soldados, homens com mais de 50 anos, feridos e doentes.

No décimo sexto dia do cessar-fogo, as negociações teriam início numa segunda fase, durante a qual os restantes reféns vivos – soldados do sexo masculino e homens em idade militar – seriam libertados e os corpos dos reféns mortos devolvidos.

O acordo prevê uma retirada gradual das tropas, com as forças israelitas permanecendo no perímetro fronteiriço para defender as cidades e aldeias fronteiriças israelitas. Haveria acordos de segurança no corredor de Filadélfia, ao longo do extremo sul de Gaza, e Israel retirar-se-ia de partes do mesmo após os primeiros dias do acordo.

Os residentes desarmados do norte de Gaza seriam autorizados a regressar, com um mecanismo para garantir que nenhuma arma fosse transportada para lá. As tropas israelitas retirar-se-ão do corredor Netzarim, no centro de Gaza.

A autoridade israelense disse que os militantes palestinos condenados por assassinato ou ataques mortais também seriam libertados, mas os números dependeriam do número de reféns vivos, que ainda é desconhecido, e não incluiriam os combatentes que participaram do massacre de 7 de outubro de 2023. ataque contra Israel.

Irão Israel e o Hamas ‘fechar’ um acordo? “Acho que há uma boa chance de conseguirmos fazer isso… as partes estão prestes a conseguir fechar esse acordo”, disse o conselheiro de segurança nacional de Biden, Jake Sullivan, na segunda-feira.

O responsável informado sobre as conversações, que não quis ser identificado, disse que o texto para um cessar-fogo e a libertação de reféns foi apresentado pelo Qatar a ambos os lados nas conversações em Doha.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que a bola estava do lado do Hamas. Ele deve apresentar um plano pós-guerra para Gaza na terça-feira, informou o Axios.

O que Israel e o Hamas disseram sobre o acordo? O Hamas disse estar disposto a chegar a um acordo para acabar com os combates, que agitam o Médio Oriente. “A negociação sobre algumas questões fundamentais avançou e estamos trabalhando para concluir o que resta em breve”, disse um funcionário do Hamas, citado pela AP.

Entretanto, uma autoridade israelita disse que as negociações para a libertação de até 33 reféns como parte do acordo estavam em fase avançada. Segundo as autoridades israelitas, 98 reféns permanecem em Gaza.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, foi citado como tendo dito: “Há progresso, parece muito melhor do que antes. “Quero agradecer aos nossos amigos americanos pelos enormes esforços que estão a investir para garantir um acordo de reféns.”

A Guerra de Gaza Israel lançou o seu ataque a Gaza depois de os combatentes do Hamas terem invadido as suas fronteiras em Outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e fazendo mais de 250 reféns, segundo contagens israelitas.

Desde então, mais de 46 mil pessoas morreram em Gaza, segundo autoridades de saúde palestinas, com grande parte do enclave arrasada e a maior parte da sua população deslocada.

Prazo para acordo em Gaza? A tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro, é agora amplamente vista como um prazo de facto para um acordo de cessar-fogo. Trump disse que seria “um inferno pagar” a menos que os reféns detidos pelo Hamas fossem libertados antes de ele assumir o cargo, informou a AP.

Blinken disse que os negociadores queriam garantir que Trump continuasse a apoiar o acordo em questão, razão pela qual o enviado de Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, juntamente com o enviado de Biden, Brett McGurk, participaram nas negociações de cessar-fogo.