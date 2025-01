Israel e Hamas chegam a acordo sobre cessar-fogo em Gaza

O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, anunciou que foi alcançado um acordo entre Israel e o Hamas sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns. Esta afirmação também foi confirmada pelo presidente dos EUA, Joe Biden. O acordo entrará em vigor em 19 de janeiro e prevê a libertação de 33 reféns israelenses em troca de um número não especificado de prisioneiros palestinos. Escrito sobre isso Na Arábia.

Segundo Al Thani, a primeira fase do acordo durará 42 dias, durante os quais Israel planeia retirar as suas tropas das zonas povoadas para as zonas fronteiriças. Durante este período, os fornecimentos humanitários a Gaza também aumentarão, as instalações médicas serão restauradas e os residentes deslocados poderão regressar a casa. Detalhes da segunda e terceira etapas serão anunciados posteriormente.

O presidente Biden disse que o acordo acabaria com os combates em Gaza, forneceria ajuda humanitária à população palestina e reuniria os reféns com suas famílias após mais de 15 meses de cativeiro.

Anteriormente, o exército israelense anunciou o início dos preparativos para receber reféns da Faixa de Gaza. O recém-eleito presidente Donald Trump também disse que Israel e o Hamas concordaram em libertar os reféns.