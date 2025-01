Israel antecipa que o presidente Donald Trump reverterá a pausa do governo Joe Biden na entrega de bombas “destruidoras de bunkers” de 2.000 libras, de acordo com um relatório da Axios.

Espera-se que a revogação desta proibição de bombas seja uma das primeiras ações que Donald Trump tomará quando assumir o cargo. As autoridades israelenses acreditam que o novo presidente tomará medidas rapidamente em relação à guerra entre Israel e o Hamas, incluindo esta mudança na política de munições, de acordo com a Axios.

A ordem, parte de uma série de ações executivas assinadas no primeiro dia de mandato de Trump, critica o setor de ajuda externa, dizendo que não está alinhado com os interesses e valores americanos e contribui para a instabilidade global ao promover políticas externas que entram em conflito com as pacíficas. acordos internacionais. relações. Trump declarou que nenhuma ajuda externa americana deveria ser distribuída de uma forma que não se alinhasse com a sua política externa.