Israel está se preparando para expandir sua presença no sul do Líbano

Israel está alegadamente a preparar-se para notificar os Estados Unidos da sua intenção de manter uma presença militar no sul. Líbano além do período de 60 dias estabelecido na recente acordo de cessar-fogoa Israel Public Broadcasting Corporation disse no sábado.

O cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos e pela França, entrou em vigor em 27 de novembro e visava pôr fim a 14 meses de intensos combates entre Israel e o Hezbollah, o conflito mais mortal desde a Guerra do Líbano em 2006.

Afirmando que o exército libanês não cumpriu as suas obrigações ao abrigo do acordo, Israel procurou justificar a sua presença militar expandida apontando para os esforços do Hezbollah para se reagrupar na região.

“De acordo com o acordo de cessar-fogo, o exército libanês deveria deslocar-se para a região, mas fê-lo a um ritmo muito lento”, afirmou o relatório.

Ele acrescentou: “O exército libanês não atacou Hezbolá sites que Israel identificou e compartilhou através de um mecanismo designado estabelecido para este propósito.”

A emissora disse ainda que Israel pretende dizer aos EUA que continuará a impedir os residentes libaneses cidades perto da fronteira regressam às suas casas.

O Líbano ainda não emitiu uma resposta oficial às acusações de Israel.

O acordo de cessar-fogo descreve disposições fundamentais, incluindo uma retirada gradual das forças israelitas para o lado sul da fronteira de facto da Linha Azul, o envio de forças militares e de segurança libanesas ao longo da fronteira e a remoção de instalações militares não autorizadas no sul do Líbano. .

No entanto, as autoridades libanesas documentaram 353 violações cometidas pelas forças israelitas desde que o cessar-fogo foi assinado, resultando em 32 mortes e 38 feridos.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 4.063 pessoas foram mortas, incluindo mulheres, crianças e profissionais de saúde, desde o início da ofensiva de Israel contra o Líbano, em 8 de outubro de 2023, e outras 16.664 pessoas ficaram feridas.