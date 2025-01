Israel-Hamas, cessar-fogo em Gaza: três mulheres hoje livres

Tel Aviv, 19 de janeiro. (Adnkronos) – O cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 11h15, hora local (10h15 em Itália), após mais de 15 meses de guerra. O anúncio foi feito pelo Gabinete do Primeiro-Ministro israelita depois de confirmar que recebeu os nomes dos três reféns, três jovens, que serão libertados nas próximas horas. As três mulheres não deverão ser libertadas antes das quatro horas desta tarde, informou a mídia israelense.

O cessar-fogo deveria entrar em vigor esta manhã, às 8h30 locais (7h30 em Itália), mas o Hamas denunciou “dificuldades técnicas” para justificar o atraso na entrega dos nomes. Segundo fontes palestinas, Israel lançou novos ataques a Gaza nas últimas horas, matando treze pessoas.

As Brigadas Ezzedine al Qassam decidiram hoje libertar Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Israel, escreve o Jerusalem Post, confirmou ter recebido a lista de nomes, mas não os nomes divulgados pelo Hamas. Gonen foi sequestrado na rave Nova, Damari, que tem dupla cidadania britânica, e Steinbrecher foi sequestrado de suas casas no kibutz Kfar Aza.

Romi Gonen tinha 23 anos quando foi feita refém pelo Hamas em 7 de outubro de 2023: ela havia participado da rave Nova. Ela foi pega tentando fugir em um carro com amigos enquanto conversava com sua mãe Meirav ao telefone. “Eles me bateram, mãe, estou perdendo sangue. Todo mundo no carro está perdendo sangue”, foram as últimas palavras para sua mãe naquele dia. Pouco depois, as forças israelenses encontraram o carro vazio. E o telefone da Romi foi rastreado até Gaza. Uma refém libertada em novembro passado disse à família que Romi estava viva, mas não gozava de boa saúde.

Às 8h30 locais (7h30 em Itália), hora prevista para a entrada em vigor da primeira fase do acordo, o Hamas ainda não tinha enviado a lista dos três reféns a libertar hoje, conforme solicitado por Benjamim Netanyahu. O Primeiro-Ministro israelita condicionou a implementação do acordo e, portanto, do cessar-fogo, à entrega da lista de nomes dos três reféns – três mulheres, segundo o Jerusalem Post – que, nos termos do acordo, mediaram alcançado, do Catar, Egito e Estados Unidos, seria entregue 24 horas antes do lançamento, inicialmente previsto por volta das 16h30. “O Hamas não está a cumprir as suas obrigações esta manhã e, contrariamente aos acordos, não forneceu os nomes dos reféns. De acordo com a directiva do Primeiro-Ministro, o cessar-fogo não entrará em vigor até que o Hamas cumpra as suas obrigações. Continue atacando Gaza até que o Hamas o faça”, disse o porta-voz militar israelense Daniel Hagari.

O Hamas, num comunicado divulgado após as declarações de Netanyahu, citou “razões técnicas” para não entregar a lista. A lista, explicou uma fonte do Hamas à YNet, só será entregue depois de aprovada pelo líder do movimento, Muhammad Sinwar.

O Ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, confirmou a sua demissão do governo, juntamente com outros membros do partido ultraconservador Otzma Yehidit, como disse que estava preparado para fazer se o acordo de Gaza fosse aprovado. . “A aprovação imprudente de um acordo com o grupo terrorista Hamas, que inclui a libertação de centenas de assassinos com sangue de homens, mulheres e crianças nas mãos, representa uma rendição vergonhosa. Este acordo renuncia aos ganhos duramente conquistados pelas FDI na guerra, implica a retirada das tropas de Gaza e interrompe os combates para capitular ao Hamas”, dizia um comunicado do partido.

Milhares de refugiados na Faixa de Gaza começaram a deslocar-se, carregando tendas, roupas e os poucos outros artigos pessoais que conseguiram transportar das suas casas, para regressar às suas cidades natais depois do cessar-fogo terminado às 11h15 desta manhã. 10h15 na Itália). Os movimentos, como testemunham jornalistas da AFP no terreno, acontecem a bordo de caminhões, em carroças puxadas por burros ou a pé.

Além disso, quatro mil camiões de ajuda humanitária estão prontos para entrar na Faixa de Gaza, anunciou a UNRWA, especificando que metade contém alimentos essenciais e farinha. Já 160 camiões circulam desde a passagem fronteiriça de Rafah até à passagem fronteiriça de Kerem Shalom, anunciou a Al-Qahera. Isso também inclui cinco ou seis caminhões com combustível.

Entretanto, as forças israelitas anunciaram que atingiram alvos do Hamas no norte e centro da Faixa de Gaza com artilharia e drones após o cessar-fogo ter sido adiado. “As FDI continuam a operar na Faixa de Gaza”, especifica o exército.

Fontes da defesa civil em Gaza relatam que 13 pessoas foram mortas e 25 ficaram feridas nos ataques.

Também as Forças de Defesa israelitas e Netanyahu anunciaram a recuperação, durante uma “operação especial” realizada durante a noite em conjunto com o Shin Bet em Gaza, durante a qual o corpo do soldado Oron Shaul foi morto durante uma batalha em 2014 e desde então apreendido pelo Hamas. mantido. A família foi informada após algum reconhecimento obtido por especialistas do Instituto Israelense de Medicina Legal.