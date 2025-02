Israel iniciará as negociações na segunda fase do Alto Acordo de Incêndio: Ministro

Israel começará conversas Na segunda fase do Acordo de Alto de Incêndio de Gaza, incluindo uma troca dos reféns israelenses restantes com detidos palestinos, disse o ministro das Relações Exteriores Gideon Saar na terça -feira e acrescentou que Israel exigiu uma desmilitarização completa do Enclave.

As negociações para a segunda fase do acordo deveriam estar em andamento antes da primeira fase terminar em 2 de março, mas Catar Ele disse que as conversas ainda não começaram oficialmente.

Israel converteu efetivamente Gaza para o maior do mundo prisão ao ar livreMantenha um bloqueio de 18 anos e force quase 2 milhões de seus 2,3 milhões de residentes em deslocamento em meio a escassez de alimentos, água e medicamentos devido a restrições deliberadas.

Ele cessar-fogo Um acordo foi estabelecido em Gaza desde 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida em Israel, que matou mais de 48.200 pessoas, principalmente mulheres e crianças, e deixou o enclave em ruínas.