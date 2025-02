As autoridades israelenses divulgadas no sábado 369 prisioneiros e detidos palestinos de suas prisões como parte do sexto lote de trocas de prisioneiros por graça entre Israel e Hamas. Abdullah al-Zaghari, chefe do clube da prisão palestina, disse à agência de notícias Xinhua que, entre os prisioneiros libertados, havia 36 cadeias perpétuas e 333 detidos que foram presos por Israel da faixa de Gaza após o ataque de 7 de outubro de 2023.

Fontes e testemunhas palestinas disseram que os prisioneiros foram recebidos no pátio do palácio cultural de Ramallah na presença da Cruz Vermelha e de suas famílias. Antes da libertação dos prisioneiros, as testemunhas oculares disseram que as forças israelenses agrediam a cidade de Beitunia, a oeste de Ramallah, para impedir que os palestinos se reunissem perto da porta da prisão de oferta, onde os prisioneiros estavam sendo libertados.

No início do sábado, os grupos palestinos do Hamas e da Jihad islâmica publicaram três reféns israelenses realizados em Gaza. As autoridades israelenses confirmaram sua chegada a Israel.

Os reféns liberados: Alexandre Sasha Tropfanov, um cidadão israelense-russo de 29 anos; Sagui Dekel-Chen, um cidadão israelense-americano de 36 anos; E Iair Horn, um cidadão argentino de 46 anos de Israel, foi sequestrado no ataque liderado pelo Hamas contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

O problema foi sequestrado junto com sua mãe, sua avó e seu parceiro, e as três mulheres foram libertadas em um acordo de reféns anterior em novembro de 2023. Seu pai foi morto por sequestro.

Dekel-Chen, pai de três filhos, nasceu filha depois de sequestrar. O irmão de Horn eita, permanece em cativeiro em Gaza.

“Graças à concentração de nossas forças na faixa de Gaza e em seus arredores, e graças à declaração clara e inequívoca do presidente dos EUA, Donald Trump, o Hamas se aposentou e a libertação dos reféns continua”, disse um comunicado do escritório de Israel de Israel . Ministro Benjamin Netanyahu.

Trump alertou na segunda -feira que se “todos os reféns” em Gaza não fossem lançados ao meio -dia no sábado, a trégua seria cancelada e ele “deixaria o inferno sair”. De acordo com a primeira fase do Acordo de Alto Fuego, em 19 de janeiro e abrange seis semanas, os reféns israelenses devem ser divulgados em troca de quase 2.000 palestinos. Até agora, 19 reféns israelenses foram lançados, junto com cinco tailandeses.