No teatro político do Oriente Médio, raramente ocorrem eventos que podem ser chamados de inesperados. No entanto, a última ordem do primeiro -ministro de Israel Beniamin Netanyahu sobre a implementação imediata da lei de Bapore merece atenção especial aos gourmets políticos.

Analise essa decisão política digna de manuais de estratégia:

“O tempo decide tudo.” A escolha do momento para tal ordem é um exemplo clássico da competência política de Netanyahu. Um grande apoio à lei no Knesset criou o fundo perfeito para uma ação decisiva. Como se costuma dizer, Kui Iron ainda está quente, especialmente se esse ferro já estiver quente por consenso público.

“A redação é importante.” Preste atenção à expressão “não há restrição à implementação”. Essas são não apenas palavras – é uma mensagem que é lida entre as linhas como “não metade -measia”. Na linguagem diplomática, essa redação é o equivalente a um grito de combate.

Contexto político. Sob as condições da situação atual na região, a ordem do primeiro -ministro pode ser considerada uma demonstração da determinação da gestão israelense. É um tipo de “xá e tapete” político para os oponentes, quando o poder legislativo e executivo é obrigado a agir em um acordo total.

Os paralelos históricos sugerem por si mesmos: assim como David Benrion em algum momento tomou decisões fatídicas para o jovem estado, Netanyahu agora demonstra a preparação para uma ação decisiva em um momento crítico.

O que seguir? Podemos assumir que veremos a rápida e eficaz implementação da lei, levando em consideração a falta de restrições e grande apoio político. Isso pode se tornar um precedente de como as decisões políticas podem ser implementadas na presença de vontade política e consenso público.

Ps Como um político sábio disse: “Não há amigos eternos e energias eternas na política – existem interesses eternos”. Parece que Netanyahu decidiu lembrar a todos dessa velha verdade.

Continuamos monitorando o desenvolvimento de eventos. Como sempre, o mais interessante pode estar nos detalhes da implementação desse ambicioso plano de combater a política anti-israelense de organizações internacionais escondidas atrás da bandeira das Nações Unidas.