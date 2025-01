Israel não permitirá que os habitantes do cinto de Gaza retornem ao norte do enclave por causa dos reféns que o Hamas não deixou ir

Israel não permitirá que os habitantes tenham gaze para retornar ao enclave norte até que o Hamas libere a refém civil de Arbel Yehud. Sobre isso Ele escreve The Times of Israel, referindo -se a uma declaração do Gabinete do Primeiro Ministro Benjamin Netanyahu.

“De acordo com o acordo, Israel não permitirá que os habitantes de Gaza retornem ao cinturão do norte de Gaza até que ele liberasse o Arbel Yehuda Civilian, que deveria ser divulgado hoje”, afirmou o comunicado.

Al Jazeera pede uma fonte do Hamas relatadoQue Yehud está vivo e será lançado em uma semana. O grupo terrorista encaminhou essas informações aos países aos mediadores.

Na manhã de 25 de janeiro, o Hamas entregou mais de quatro reféns israelenses à Cruz Vermelha. Estes são Karina Ariev (20 anos), Daniela Gilboa (20 anos), Naama Levy (20 anos) e Liri Albag (19 anos). Todos eles serviram como patrulhas nas forças de defesa israelenses em 7 de outubro de 2023, no dia do Hamas em Israel. Quando foram libertados, as meninas estavam vestidas de uniformes militares.

No dia anterior, houve uma lançamento ameaçadora de reféns. De acordo com os acordos preliminares, o Hamas deveria divulgar três soldados e um Arbel Yehud civil em 25 de janeiro. Mas o nome Yehud não estava na lista de reféns a ser lançada, que o Hamas entregou a Israel. Yehud possui uma jihad islâmica terrorista, não um Hamas. Mais tarde, Israel decidiu que a violação não era séria o suficiente para atrapalhar o acordo.

O Hamas libertou quatro reféns israelenses. Israel lançará 200 prisioneiros palestinos; 121 deles cumprem uma sentença de prisão perpétua