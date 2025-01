Legislador americano Irresponsável Ele reiterou seu chamado para um embargo às armas sobre Israel em sua guerra atual na faixa de Gaza.

“O regime israelense do apartheid continua a matar Crianças palestinas em Gaza e na Cisjordânia. Os palestinos foram tão desumanizados que nem apareceu nas manchetes.

“A limpeza étnica não acabou. Eles nunca vão parar até que haja um Embargo de Armas“Tlaib disse em X.

Seus comentários ocorreram depois que um atirador de elite israelense e matou uma criança palestina na segunda -feira e feriu outro no centro de Rafah, no sul de Gaza, apesar de um acordo de mudança de incêndio e prisão entre Israel e Hamas.

A criança, Zakaria Hamid Yahya Barbakh foi morto perto da praça al-Awda, no centro de Rafah, quando as forças israelenses abriram fogo. Outro garoto ficou ferido enquanto tentava recuperar o corpo de Zakaria.

O assassinato marcou uma violação significativa da trégua. Nenhum comentário foi emitido Laço Autoridades, mediadores de alto incêndio no Egito, Catar e nos Estados Unidos ou autoridades israelenses.

O alto contrato de incêndio entrou em vigor no domingo, com a primeira fase programada para durar 42 dias, durante os quais as negociações ocorrerão na segunda e terceira fases, mediadas pelo Egito, Catar e Estados Unidos.

Segundo o acordo, o Hamas libertou três mulheres israelenses em troca de 90 prisioneiros palestinos, a maioria das quais eram mulheres e crianças.

Quase 47.000 palestinos foram mortos, principalmente mulheres e crianças, e mais de 110.700 feridos na guerra genocida de Israel contra Gaza desde 7 de outubro de 2023, segundo as autoridades de saúde locais.

O ataque israelense deixou mais de 11.000 pessoas desaparecidas, com uma destruição generalizada e uma crise humanitária que reivindicou a vida de muitas pessoas mais velhas e crianças em um dos piores desastres humanitários mundiais da história.

O Tribunal Penal Internacional (ICC) emitiu ordens de prisão em novembro para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.