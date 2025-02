02 de fevereiro de 2025

“As decisões que tomamos durante a guerra já mudaram a face do meio. Nossas decisões e a coragem de nossos soldados redesenharam o mapa. Mas acredito que trabalhamos em estreita colaboração com o presidente Trump, ainda o temos mais e em melhor projetar” . O primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu disse isso antes de partir para os Estados Unidos, onde uma reunião com o presidente dos EUA, Donald Trump, está planejada para a próxima terça -feira.