No sábado, 25 de janeiro, o Hamas publicou quatro reféns israelenses e Israel – 200 prisioneiros palestinos, incluindo terroristas “com sangue nas mãos”, isto é, culpa pela morte das pessoas. A segunda rodada de troca, como a primeira, não pôde sem dificuldade: o acordo estava novamente à beira do fracasso. Mas as partes poderiam concordar novamente. As tropas israelenses se estabeleceram do sul a norte no setor de gás, milhares de habitantes tiveram a oportunidade de retornar às suas casas. Ao mesmo tempo, a pergunta após a recuperação do setor está se tornando mais relevante. E há cada vez menos maneiras de restaurar maneiras.

A trégua do Hamas e Israel ficou após a próxima crise

Em 24 de janeiro, o Hamas entregou a Israel uma lista de reféns para a segunda rodada de troca. Eles incluíram os nomes dos quatro funcionários das mulheres: são Karina Ariev, Daniela Gilbo, Naama Levy e Liri Albag.

O lado israelense afirmou que o Hamas violou o acordo. O Hamas deveria abandonar as mulheres civis primeiro. As discordâncias apareceram devido ao status de Arbel Yehud, de 28 anos, de Kibutz Nir-oz. O grupo terrorista islâmico da Jihad é realizado no setor de gás, que se juntou ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Representantes da Jihad Islâmica insistiuO fato de Yehuda ser considerado como um pessoal militar, pois consiste em reservas militares (assim como todos os israelenses com menos de 40 anos que foram submetidos ao serviço militar) e está supostamente associado ao programa espacial militar israelense. Trabalha em um centro educacional e entretenimento infantil GrovetechQuem, como Eles dizem (Sem nenhuma evidência), alguns ativistas que são a favor do Hamas servem como a cobertura do Centro de Gerenciamento de Satélites de Spy.

O Hamas entregou as evidências de Israel de que Arbel Yehud estava vivo, mas não o libertou como parte do segundo círculo de troca, que ocorreu em 25 de janeiro.

O Hamas publicou quatro reféns de Israel. Israel libertou 200 prisioneiros palestinos; 121 deles cumpriram uma conclusão ao longo da vida

A fase mais importante da transação para o lado palestino estava relacionada à segunda rodada – a retirada das tropas israelenses do corredor para o Neteri. Este é um cordão que corta gases no meio e não permite que pessoas que escaparam da guerra para o sul do setor retornem para suas casas no norte. Na tarde de sábado, em 25 de janeiro, imediatamente após o lançamento da equipe de quatro mulheres, o primeiro-ministro de Israel disse que não deixaria as tropas lá até que Arbel Yekhud fosse libertado.

Nesse ponto, milhares de pessoas já se acumularam em Cordon, esperando para abrir a estrada. Alguns começaram a tentar romper o cordão. Os soldados israelenses abriram fogo várias vezes. Por dados O Ministério da Saúde em Gaza, controlado pelo Hamas, matou duas pessoas e mais nove ficaram feridas.

O conflito continuou no sábado e domingo. Ao mesmo tempo, houve negociações tensas. Na manhã de segunda -feira, as partes chegaram ao compromisso: o Hamas e a Jihad islâmica concordaram em deixar três solos, incluindo Arbel Yekhud, quinta -feira, 30 de janeiro. Israel concordou em abrir o corredor Netarim. Assim, cerca de 650.000 pessoas começaram a voltar para casa em 27 de janeiro.

Além disso, o Hamas entregou a Israel a chamada “lista de 33”-uma lista de reféns que deve ser publicada nas primeiras seis semanas da fundação do cessar-fogo que morreu deles. De acordo com os termos do acordo, o Hamas primeiro precisa divulgar a vida e depois transferir os corpos dos mortos.

Esta lista não foi publicada. Segundo os representantes do Hamas, apenas 18 pessoas são conhecidas por oito mortos. Mais sete pessoas já foram libertadas.

Entre os três solos que devem ser lançados na quinta -feira, nem a largura de Biba, nem seus filhos Ariel (5 anos) e KFIR (1 ano) não foram nomeados. Porque a largura do civil, ela, como Arbel Yehud, está sujeita à libertação da equipe militar Agam Berger, que foi lançada na quinta -feira.

Em novembro de 2023, o Hamas afirmou que Shiri, Ariel e Kfir morreram, mas essas declarações eram anteriormente falsas mais de uma. Representante oficial do Exército de Defesa de Israel no sábado (antes de mudar a “Lista 33”) pronunciado “Preocupação séria” do destino da família Bibas.

Setor de gás – em ruínas. Agência da ONU para refugiados palestinos não será capaz de ajudá -lo

O norte do setor de gás foi bastante destruído, mas muitos de seus habitantes preferem retornar às ruínas e não permanecem em tendas superlotadas no sul. Além disso, há um motivo ideológico: “voltar para casa” é o principal caminho para a retórica de todo o movimento palestino, de modo que a filmagem com a multidão caminhando para suas residências bombardeadas de grande importância emocional.

Enquanto isso, a agência da ONU para a ajuda de refugiados palestinos e organizações de trabalho (BAPOR) deve interromper suas atividades em Israel até 30 de janeiro. Na prática, isso também significa a cessação da atividade nos territórios palestinos, porque é impossível sem a ajuda de Israel.

Não se trata apenas da distribuição da ajuda humanitária, mas também de muitas outras funções vitais: saúde, educação, manutenção de infraestrutura, assistência jurídica, para ajudar a restaurar os apartamentos.

Em outubro de 2024. Knesset adotou duas leis que realmente proíbem Bapor para trabalhar no país. Os funcionários da Bapora são uma grande maioria dos palestinos: professores, médicos, serviços públicos. Em janeiro de 2024, as autoridades israelenses os acusaram 12 de sua participação no ataque em 7 de outubro. Cerca de seis meses depois, de acordo com os resultados de sua própria investigação, a ONU confirmou suspeita de nove pessoas e as demitiu. O que exatamente foi a participação deles e se houve consequências para eles, além da demissão, permaneceram desconhecidos.

No entanto, esse foi o motivo. Finalmente, no setor de gás com seus dois milhões de habitantes, Bapor é um dos maiores empregadores, e o Hamas é a mais alta organização de massa; Seria incrível se não houvesse tais interseções. O principal apelo contra o Bapor de Israel e uma parte significativa da sociedade israelense é o vício.

A extensão da responsabilidade de Bapora são os refugiados palestinos. Esse é um status legal único: existem mais de 5,5 milhões de pessoas, não apenas aquelas que se tornaram refugiadas como resultado da guerra árabe-israelense em 1948, mas também seus descendentes que vivem no cinturão de Gaza, na costa oeste da Jordânia, Rio, Síria, Líbano e Jordânia. Em nenhum outro caso, além do palestino, ele herda o status de um refugiado.

Bapor tem mais de 30.000 funcionários (cerca de 13.000 gases) – isso é quase um quarto do total de funcionários de todas as estruturas da ONU. Para comparação, o Gabinete do Comissário Supremo da ONU para refugiados, que está envolvido em quase 40 milhões de pessoas em mais de 100 países, é de cerca de 20.000.

Agência da ONU para refugiados palestinos foi acusado de ajuda Hamas Nos livros escolares da organização, eles falam sobre terroristas. O túnel militante foi encontrado no armazenamento da agência

Tudo isso, como os críticos de Bapora e a ONU insistem, indica que a comunidade internacional e principalmente a burocracia internacional presta muita atenção desproporcionalmente ao conflito palestino-israelense e nutre a idéia desse conflito como sem precedentes.

Os itens de Bapor no setor de gás, incluindo sua sede e escolas localmente, geralmente se tornaram um cobertor para a infraestrutura militar Hamas: túneis, armazéns de armas, comandantes e similares. E em livros didáticos onde as crianças ensinam crianças em escolas de Bapapor em Gaza, na costa oeste dos refugiados palestinos em outros países, elas elogiam os terroristas que matam os israelitas e oferecem uma tarefa em física para calcular o caminho de uma pedras através do soldado israelense .

O BAPOR ainda não tem acesso ao setor de gás. Quem poderia assumir as funções que a agência já havia executado lá não estava claro lá.

Donald Trump tem uma idéia de como ajudar a gordura. Não é muito fresco

Em 26 de janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, discutiu a situação no setor de gás com os líderes de dois países que desempenharam um papel importante no conflito palestino-israelense: o rei Jordan Abdalla II e o presidente egípcio Abd al-Fattahu As-Sis. Como Trump disse, a essência da conversa era que esses países deveriam levar o maior número possível de refugiados de Gaza.

A lógica de Trump é simples: o setor a gás agora não é adequado para a vida, anos e enormes quantias de dinheiro, levará sua reforma (o que não está claro onde obtê -lo) e as pessoas – cerca de dois milhões – precisam de ajuda. O Egito e a Jordânia são países prósperos pelos padrões do Oriente Médio. Receber refugiados às vezes a curto prazo, alguém em idade de longo prazo, não é uma decisão perfeita, mas não é melhor inventada.

Existem dois problemas fundamentais. Primeiro, o Egito e a Jordânia passaram. Após a guerra de 1948, eles aceitaram a parte do leão dos refugiados palestinos. A costa oeste da Jordânia foi então ocupada e depois anexada pela Jordânia, um setor a gás – que ocupava o Egito. Militantes palestinos usam seu território há várias décadas como base para ataques a Israel, e Israel realizou uma retribuição. Em duas grandes guerras – seis dias em 1967 e o Dia da Guerra do Julgamento em 1973 – Egito e Jordânia sofreram derrotas graves. Além disso, no período entre essas guerras, a organização da libertação da Palestina realmente criou seu próprio estado na Jordânia no estado e causou a Guerra Civil (negra de setembro de 1970).

No final, o Egito e os Jordans foram os primeiros em países árabes que foram reconhecidos como Israel e concluíram a paz com ele (respectivamente em 1979 e 1994)-e se recusam categoricamente a considerar o “problema palestino” seu problema. Mesmo quando Israel conduz operações militares em gás, o Egito (o único país, além de Israel, tem uma fronteira com o setor) se recusa inevitavelmente a aceitar refugiados.

Outro problema fundamental é ideológico. Estados árabes desde a guerra de 1948 insistiram que a Palestina é um país árabe. Eles qualificam o resultado em massa da população árabe como limpeza étnica ou mesmo genocídio. A transformação de refugiados palestinos em refugiados comuns significará erosão da identidade árabe palestina. Se não existia até 1948, deve ter se desenvolvido depois disso, e a lealdade à Palestina Histórica é seu componente mais importante.

A ideia de Trump já é categoricamente Rejeitado E Chefe da Administração Nacional Palestina, Mahmoud Abbas e Ministro das Relações Exteriores da Jordânia e Ministro das Relações Exteriores do Egito do Egito.

Como recuperar o gás, o que o gerenciará e que dois milhões de pessoas ainda moram lá ainda não estão claros.

