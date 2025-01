Israel PM Netanyahu recebe os reféns lançados em casa | Notícias do mundo

JERUSALEM: O primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, emitiu um comunicado ao hospedar os três israelenses que foram libertados quinta -feira por cativeiro em Gaza – Agam Berger, Arbel Yehud e Gadi Moses.

Netanyahu também criticou como o Hamas lidou com sua libertação.

“Agam, Arbel, Gadi – bem -vindo em casa”, disse ele.

“Todo o estado de Israel abraça você, assim como minha esposa Sara e eu.”

“Este lançamento foi alcançado, em primeiro lugar, graças aos nossos soldados heróicos, e também foi alcançado graças à posição firme e determinada que ocupamos durante as negociações”, acrescentou Netanyahu.

No entanto, o primeiro -ministro também teve algumas palavras sobre o caos em Gaza que os israelenses liberados experimentaram durante a libertação dizendo: “Não aceitaremos violações do acordo. Durante a divulgação de nossos reféns hoje, todos vimos cenas chocantes. Limpe os mediadores que não pretendemos aceitar qualquer risco para nossos reféns.

“E eu acrescentarei: quem ousa prejudicar nossos reféns pagará o preço”.

Os três reféns israelenses publicados em Gaza na quinta -feira foram nomeados anteriormente pelo primeiro -ministro (PMO) do primeiro -ministro israelense, que também confirmou que cinco cidadãos tailandeses também foram libertados.

“A lista de nomes recebidos do Hamas hoje pelos mediadores do Catar e do Egito inclui: Arbel Yehoud (29 anos), Agam Berger (19) e Gadi Moses (80)”, disse o escritório do primeiro -ministro israelense.

O escritório do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou as identidades dos cinco nacionais tailandesos divulgados em Gaza na quinta -feira. Eles foram nomeados Pongsak Thanna, Sathian Suwannakham, Watchara Sriaoun, Bannawat Saethao e Surasak Lamnao.

As autoridades israelenses também publicaram 110 prisioneiros palestinos na quinta -feira como parte do Alto do Incêndio e do Acordo de Refém com o Hamas. Destes, 32 foram condenados à prisão perpétua, outros 30 eram crianças e 48 eram prisioneiros com altas condenações, segundo o Hamas.

Todos os prisioneiros libertados foram “transferidos de várias instalações de detenção em todo o país para serem absorvidas em oferta e prisões de Ketziot” antes de serem libertadas, disse o Serviço de Prisões de Israel em comunicado divulgado na quinta -feira.

Oito reféns tirados pelo Hamas e outros grupos armados nos ataques de 7 de outubro de 2023 também foram lançados em Gaza na quinta -feira.