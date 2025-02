Israel prende Gaza Doctor Abu Safiya Sob Lei dos Combatentes Ilegais: Direitos Grupo

Um grupo de direitos palestinos disse na sexta -feira que o exército israelense preso Dr. Husam Abu SafeDiretor do Hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, sob a lei “combatente ilegal” de Israel, apesar de seu status de médico civil.

Ele foi preso em seu local de trabalho em dezembro do ano passado.

De acordo com um comunicado do Centro Palestino Al-Mezan dos Direitos Humanos, o chefe do Comando do Sul do Exército Israel, Yaron Finkelman, emitiu uma ordem em 12 de fevereiro para prender Abu Safiya, 52, sob a lei combatente ilegal “. Faça um julgamento legal padrão.

A ONG disse que seu advogado visitou Abu Safiya na prisão de oferta em 11 de fevereiro e documentou evidências de que ele havia sofrido tortura e tratamento doente.

Al-Mezan explicou que a lei dos combatentes ilegais “prejudica seriamente o direito a um julgamento apenas negando aos detidos o direito de serem informados das acusações contra eles e impedir que eles contestem as evidências, realmente despondo-os de sua capacidade de se defender “.

O grupo de direitos condenou a decisão como “arbitrária, ilegal e retaliação”, enfatizando que também demonstra a falta de escritório do promotor israelense para basear suas acusações contra Abu Safiya.

Ele pediu à comunidade internacional e às agências da ONU que tomassem medidas para a liberação imediata de Abu Safiya, juntamente com outros funcionários médicos e humanitários presos.

Na terça -feira, a família de Abu Safiya revelou que ele foi submetido a severa tortura e fome na detenção israelense após a visita de um advogado.

Em 27 de dezembro de 2024, o exército israelense prendeu Abu Safiya, no norte de Gaza, em seu local de trabalho.

Após vários ataques no Hospital Kamal Adwan, que o Dr. Hussam resistiu à pressão israelense para evacuar, o exército israelense virou fogo e danificou a maioria das seções de instalação, que não funcionam.

Vários grupos de direitos em todo o mundo, incluindo assistência médica de caridade com sede no Reino Unido para palestinos e médicos com sede nos Estados Unidos contra o genocídio, exigiram “ação urgente” para proteger os trabalhadores da saúde em Gaza e a liberação imediata de Abu Safiya e outros médicos funcionários.

O número de mortos do ataque genocida de Israel desde outubro de 2023 aumentou para 48.239, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde da Palestina na quinta -feira.

Um alto acordo de incêndio foi estabelecido em Gaza desde 19 de janeiro, prendendo a Guerra Israel que causou destruição generalizada e deixou o enclave palestino em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em novembro para o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.