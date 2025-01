Israel publica lista de 735 prisioneiros palestinos que serão libertados sob acordo de cessar-fogo | Notícias do mundo

Jerusalém: O Ministério da Justiça de Israel publicou no sábado a lista de 735 prisioneiros palestinos que serão libertados na primeira fase do acordo de cessar-fogo com o Hamas.

Nesta fase inicial, que terá início no domingo e durará 42 dias, Israel irá libertar gradualmente os prisioneiros, bem como 1.167 residentes detidos em Gaza. Em troca, espera-se que o Hamas liberte 33 reféns israelitas actualmente detidos em Gaza.

Israel disse que muitos dos prisioneiros da lista foram condenados por assassinato, como Ahmed Barghouti, que cumpria 13 penas de prisão perpétua pelo assassinato de 12 israelenses, e Majdi Zaatari, condenado a 23 penas de prisão perpétua mais 50 anos por facilitar um suicídio em 2003. . Ataque a bomba em Jerusalém que matou 23 pessoas.

Também estão programados para serem libertados Salim Hajja, um membro sênior do Hamas que cumpria 16 penas de prisão perpétua por seu papel em um ataque suicida a um ônibus em Haifa em 2001, que matou 15 pessoas, e Mohammed Naifa, um militante sênior do Hamas. facção militante Tanzim. que foi condenado pelo assassinato de 13 israelenses e sentenciado a 13 penas de prisão perpétua.

A lista também inclui Zakaria Zubeidi, comandante das Brigadas de Mártires Al-Aqsa do Fatah em Jenin, Cisjordânia, informou a agência de notícias Xinhua.

Os cidadãos israelitas, especialmente os familiares das vítimas, podem apresentar uma petição ao Supremo Tribunal de Justiça para contestar a libertação de prisioneiros específicos.

Horas antes, o governo israelense aprovou um acordo de cessar-fogo que visa a libertação de reféns detidos na Faixa de Gaza, após uma longa reunião de gabinete, disse o Gabinete do Primeiro Ministro.

Na reunião, 24 ministros votaram a favor e oito contra.

Três mulheres israelenses detidas em Gaza e 95 prisioneiros palestinos serão libertados no domingo como parte da primeira fase do acordo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na reunião que o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, lhe garantiu que Israel receberia a suspensão do fornecimento de armas assim que ele tomasse posse, informou o Channel 12 News.

“Isto é importante porque se não chegarmos à segunda fase do acordo, teremos ferramentas adicionais para lutar novamente”, disse Netanyahu. “Trump está dando total apoio a Israel para retornar à guerra em caso de violação do acordo.”

A reunião completa do gabinete foi realizada depois que o restrito gabinete de segurança de Israel votou a favor do acordo de cessar-fogo dos reféns em Gaza na sexta-feira.

Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, dois ministros de extrema direita, opuseram-se ao acordo e exigiram um compromisso do governo para retomar os combates em Gaza assim que a primeira fase do acordo, na qual o Hamas libertaria 33 reféns israelitas, fosse concluída.

As disputas foram resolvidas, disse o Hamas na sexta-feira, um dia depois de o grupo ter afirmado o seu compromisso com todos os termos do acordo num comunicado.