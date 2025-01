Israel publica nomes de 95 palestinos que serão libertados no domingo como parte do acordo de Gaza

O Ministério da Justiça de Israel publicou na sexta-feira os nomes de 95 palestinos que serão libertados no domingo na primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza.

A lista inclui jovens mulheres e homens até 25 anos.

Khalida Jarrar, proeminente líder da Frente Popular para a Libertação da Palestina e membro do Conselho Legislativo Palestino (parlamento), está na lista.

A lista também inclui o jornalista Bushra Al-Taweel, que foi libertado numa anterior troca de prisioneiros em 2011 entre o Hamas e Israel. Ela é filha do líder do Hamas, Jamal Al-Taweel, que serviu como prefeito da cidade de Al-Bireh, na Cisjordânia.

Entre as mulheres a serem libertadas está também Dalal al-Arouri, irmã de Saleh al-Arouri, vice-líder do Hamas assassinado por Israel em janeiro do ano passado.

Enquanto isso, Zaher Jabarin, chefe do Gabinete de Mártires e Prisioneiros do Hamas, reuniu-se na sexta-feira com Qaddoura Fares, chefe da Autoridade para Assuntos de Prisioneiros e Ex-Prisioneiros, para discutir o progresso do cessar-fogo em Gaza e o acordo de troca de prisioneiros e arranjos para receber Prisioneiros palestinos de prisões israelenses como parte do acordo.

De acordo com um comunicado do grupo Hamas, ambos afirmaram “comunicação constante através de comités conjuntos” e “coordenar esforços para servir a causa dos prisioneiros e remover todos os obstáculos à finalização do acordo de troca de prisioneiros”.

Horas antes, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o gabinete de segurança aprovou a troca de prisioneiros e o acordo de cessar-fogo.

O Qatar anunciou na quarta-feira um acordo em três fases para pôr fim a mais de 15 meses de ataques israelitas à Faixa de Gaza, que mataram quase 47 mil pessoas e deixaram o enclave em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em Novembro mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.