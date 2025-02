Israel recebe o envio de bombas pesadas após a proibição de alta entrega | Notícias do mundo

JERUSALEM: Israel recebeu uma bomba MK-84 depois que os Estados Unidos recentemente levantaram uma proibição temporária de sua entrega, disse o Ministério da Defesa de Israel.

O MK-84 é uma bomba não guiada de 907 kg capaz de penetrar nos objetivos reforçados e causar danos extensos com seu forte poder de explosão.

Este envio de munição chegou ao porto de Ashdod israelense no sábado no sábado e foi “recebido e baixado durante a noite”, disse um porta -voz do Ministério da Defesa em comunicado no domingo.

As imagens de vídeo publicadas pelo ministério mostraram que os contêineres foram acusados ​​em dezenas de caminhões, que, segundo o ministério, os transportaram para as bases da Força Aérea de Israel, informou a agência de notícias Xinhua.

A administração do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, suspendeu a entrega de bombas MK-84 a Israel por preocupações sobre seu potencial uso e impacto em áreas densamente povoadas da faixa de Gaza, onde atentados israelenses e ataques terrestres que eles têm matou dezenas de milhares de pessoas desde outubro de 2023.

Na mesma declaração, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que a última remessa “representa um ativo significativo para a Força Aérea e o IDE (Forças de Defesa de Israel)”.

Agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu governo por lançar as bombas e por seu “apoio inabalável” para Israel.

Desde o início da Guerra de Gaza em 7 de outubro de 2023, mais de 76.000 toneladas de equipes militares chegaram a Israel através de 678 degraus aéreas e 129 remessas marítimas, de acordo com estatísticas do Ministério da Defesa de Israel.