Israel Quarta -feira deixou um prazo para retirar suas forças do sul Líbano Pelo segundo tempo consecutivo.

Um frágil cessar-fogo Ele está em vigor desde 27 de novembro, encerrando meses de bombardeio mútuo entre Israel e Hezbollah, que se tornou um conflito em grande escala em setembro passado.

De acordo com o alto contrato de incêndio, Israel deveria concluir sua retirada do sul do Líbano em 26 de janeiro, mas o prazo estendeu até 18 de fevereiro, depois que Israel se recusou a cumprir.

No entanto, um comunicado militar israelense disse quarta -feira que o prazo de aposentadoria se estendeu, sem dar uma data exata.

A emissora pública israelense Kan disse que Tel Aviv pediu aos monitores de alto incêndio que estendessem o prazo até 28 de fevereiro, um pedido rejeitado pelo lado libaneso.

O Exército não esclareceu se essa extensão era uma decisão unilateral ou se havia sido acordada com o lado libaneso.

Enquanto isso, o escritório de mídia do presidente do Líbano negou os relatórios sobre a extensão do prazo para a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano.

O presidente Joseph Aoun “enfatizou repetidamente a insistência do Líbano na retirada completa das forças israelenses dentro do prazo estabelecido de 18 de fevereiro”, disse o escritório de mídia em comunicado.

O Gabinete do Presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, também negou qualquer acordo para estender o prazo para a retirada israelense.

“Esta é uma fabricação pura e completamente falsa”, afirmou o escritório em comunicado.

O comandante do Comando Norte do Exército Israel, o major -general Ori Gordin, disse anteriormente ao Rádio do Exército que Israel estaria “implantando no Líbano na próxima semana e que o acordo será implementado”, sem fornecer mais detalhes.

Enquanto isso, o exército israelense alertou os moradores libaneses para não se mudarem para o sul ou retornarem às suas áreas no sul do Líbano até o novo aviso.

“Qualquer pessoa que se mude para o sul está colocando sua vida em risco”, alertou o exército.

O Líbano relatou quase 900 estupros de alto incêndio israelense, matando e ferindo dezenas, incluindo mulheres e crianças, desde 27 de novembro.