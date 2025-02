Israel se tornou ‘Risa de Middle Oriente’, diz Ben-Gvir

Ex -ministro de Segurança Nacional Israel Itamar Ben-Real No domingo, ele criticou as políticas do primeiro -ministro Benjamin Netanyahu na faixa de Gaza, dizendo que Israel se tornou “o riso do Oriente Médio”.

Em uma entrevista à estação de rádio local Kol Barama, o político extremo direito denunciou a administração do governo de guerra em Laço.

“Nós nos tornamos o Oriente Médio de Risho del e não tenho certeza se ainda percebemos”, disse Ben-Gvir.

Ben-Gvir disse que era “o único no governo” que ele se opôs a fornecer Ajuda humanitária Para Gaza, alegando que sua posição poderia “mudar completamente a situação”.

Crítico NetanyahuA resposta da pressão dos EUA.

Ele argumentou que Israel nunca deveria ter permitido ajuda combustível e humanitária em Gaza, alegando que isso beneficia o Hamas.

O ex -ministro fez uma implementação imediata do que ele chamou de “um” voluntário migração Programa “para palestinos em Gaza.

“Precisamos lançar uma iniciativa para incentivar a migração voluntária hoje. Triunfo Ele diz que há tempo, mas para os interesses de Israel, não temos tempo a perder “, disse ele.

Ben-Gvir disse que não retornaria ao governo “até que eles se comprometam a destruir o Hamas”.

Em janeiro, Ben Gvir renunciou ao governo em oposição a um incêndio alto em Gaza e a troca de prisioneiros. Desde então, ele defendeu o que chama de “migração voluntária” dos palestinos de Gaza.

Na terça -feira, seu partido, Otzma Yehudit, apresentou um projeto de lei ao joelho que propôs incentivos financeiros para os moradores de Gaza que optaram por sair.

De acordo com o Israel Channel 14, o projeto estipula que “qualquer morador de Gaza que optar por emigrar receberá um pacote de ajuda financeira determinada pelo Ministério das Finanças de Israel”.

Em 4 de fevereiro, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Washington “assumirá o cargo” de Gaza e redefinirá os palestinos em outros lugares sob um extraordinário plano de re -urbanização que, segundo ele, poderia transformar o enclave em ” A Riviera del Middle Oriente “.

Sua proposta foi recebida com amplas convicções dos palestinos, dos países árabes e de muitas outras nações em todo o mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.