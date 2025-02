Israel: seis assassinatos por dia, incluindo uma criança e um médico

Em 3 de fevereiro de 2025, ocorreram eventos trágicos no setor árabe de Israel, após o qual um garoto de 14 anos e um médico foram abatidos. Esses assassinatos aumentaram o número total de vítimas na sociedade árabe um dia antes de seis pessoas. Isso enfatiza a onda de violência em andamento no setor árabe, o que causa sérias preocupações na sociedade.

A situação com violência no setor árabe de Israel permanece clara. Por exemplo, casos relatados anteriormente quando vários assassinatos ocorreram em um curto período de tempo. Em um desses incidentes, quatro pessoas foram mortas em menos de um dia. Os assassinatos também são registrados no contexto de conflitos de clãs e outros confrontos criminais.

Frente interior de Israel: a polícia vê muitas armas

Esses eventos melhoram as manifestações contra a violência no setor árabe. Na sociedade, há pedidos para fortalecer as medidas de segurança e a luta contra o crime para evitar novas tragédias.