Israel suspendeu a libertação dos prisioneiros palestinos

As autoridades israelenses decidiram suspender a libertação dos prisioneiros palestinos em protesto contra a organização do retorno dos reféns israelenses do cativeiro do Hamas. Sobre isso Relatórios O tempo de Israel em relação à declaração do primeiro -ministro Benjamin Netanyahu.

A liberação de prisioneiros palestinos foi adiada até as garantias da libertação dos seguintes grupos com reféns em um ambiente seguro.

“Israel exige que os mediadores consigam isso”, disse Netanyahua no escritório.

Os prisioneiros palestinos já estavam em ônibus e dirigiam do território da prisão quando o procedimento foi suspenso.

Israel anterior Contato Com os mediadores do Catar e do Egito, para expressar ressentimento como a libertação dos reféns em 30 de janeiro – os nacionais israelenses Arbel Yehud e Gadi Moshez ocorreram Cercado Uma infinidade de pessoas gritando quando foram transferidas para a Cruz Vermelha.

“Eu condeno fortemente as cenas terríveis que ocorreram durante a liberação de nossos reféns. Essa é outra prova da crueldade incompreensível da organização terrorista do Hamas. Exijo que tais cenas terríveis não repetam e garantam a segurança de nossos reféns”, disse Netanyahu .

Em 30 de janeiro, os militantes do grupo terrorista do Hamas entregaram -se à Cruz Vermelha dos cidadãos israelenses, Agam Berger, Arbel Yehud e Gadi Moshe Moses, bem como cinco cidadãos da Tailândia – Watchar Sriyan, Bannavat Sith, Satian Sovanakham, Nattapong Attu, Ponzak Tanna e Superak Lamna. Em resposta, Israel deveria libertar 110 prisioneiros palestinos da prisão.

