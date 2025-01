‘Isso afetará os imigrantes legais também’, Ro Khanna sobre como a ordem de cidadania de nascença de Trump afetará os vistos H1-B e F1

Quando o presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva para acabar com a cidadania por nascença concedida a crianças nascidas nos Estados Unidos, o congressista indiano-americano Ro Khanna criticou-a, expressando preocupação com o potencial impacto. Khanna se opôs à ordem executiva, argumentando que a medida provavelmente afetará não apenas os imigrantes ilegais em todo o mundo, mas também “imigrantes ‘legais’ que estão temporariamente com visto de estudante, visto H1B/H2B ou visto de negócios”.