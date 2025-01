‘Isso afetou minha saúde mental’: o ator Marco Unni Mukundan renuncia ao cargo de tesoureiro da AMMA

“No entanto, nos últimos meses, as crescentes exigências do meu trabalho, especialmente com Marco e outros compromissos de produção, tiveram um impacto significativo na minha saúde mental. Equilibrar essas responsabilidades, juntamente com as pressões da minha vida profissional, tornou-se esmagador. “Agora percebo a importância de dar um passo atrás para me concentrar no meu próprio bem-estar e no da minha família”, escreveu Unni Mukundan na sua nota nas redes sociais.