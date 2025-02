A Rússia não discutirá o tópico de troca de territórios ocupados em negociações com a Ucrânia, o secretário de impressão do presidente da Federação Russa Dmitry Peskov na reunião. Assim, ele comentou as palavras de Vladimir Zelenski, que sugeriu que ele substituísse parte da região de Kursk, que controlava as forças armadas, para a parte do território ucraniano que a Rússia anexou.

“Isso é impossível. A Rússia nunca discutiu e não discutirá o tópico de trocar seu território. É claro que as formações ucranianas serão expulsas deste território. Todos que não são destruídos serão expulsos”, disse Kremlin.

No dia anterior, em uma entrevista ao Guardian, o presidente da Ucrânia disse que, no caso de negociações de paz com Moscou, Kiev “Kiev” irá substituir um território por outro “. Quando perguntado sobre qual parte do território ocupado da Ucrânia buscará em troca da região de Kursk, Zelensky respondeu da seguinte maneira: “Não sei, veremos. Mas todos os nossos territórios são importantes, não há prioridade.

