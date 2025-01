"Isso é o que agora exijo dos magistrados". Meloni investigou, a raiva de Bignami Live: Crackle to the Togas? | Vídeo

“Due Act”, oAssociação Nacional de Magistrados” Pierluigi BersaIN, IL Pd e todos os outros que sobraram em relação à empresa de garantia enviada pelo promotor público de Roma para o primeiro -ministro Giorgia Melonino subsecretário de Mantuan e os ministros Norte um Plantado no Caso Almasri. E isso ocorre porque “uma queixa nominal foi apresentada pelo advogado Luigi Li Gotti“Não, ele responde ao primeiro -ministro, era” uma ação desejada “.

E isso também pensa Galazzo Bignamilíder de grupo na sala de Irmãos da ItáliaQue hóspede de Paolo del Debbio UM Reto e para trásNo Rete 4, um lançamento de “provocação” para trazer um certo judiciário à parede.

“Como italiano, hoje exijo todos os italianos que roubam, tenham sucesso, violência, todas as mulheres que correm na rua e são assediadas após 3 dias uma resposta do judiciário. Em 3 dias“. Traduzido: Nem todas as queixas Eles pousam quase imediatamente na abertura de uma investigação, como no caso de Meloni.

“Se eles garantiram isso eficiência Nesse caso, espero que eles também façam isso para quem não é o primeiro -ministro e que está constantemente sujeito à total ausência de magistrados “, continua Bignami enquanto Matteo RicciMEP do Partido Democrata, ele ri no estúdio.

“Lembro -me – conclui o expoente do BDI – que oArtigo 101 da ConstituiçãoEssa constituição que controla os magistrados e precisa se esforçar para ler, diz que a justiça é gerenciada em nome do povo pelos magistrados. Não são as pessoas que são gerenciadas pelos magistrados em nome da justiça “.