"Isso é o que eu queria dizer sobre Chiara Ferragni": Depois de Verissimo, um Lucarelli selvagem impensável

Durante o episódio de sábado, 23 de fevereiro de Muito verdadeiroNo golfe no canal 5, Silvia toffanin abriu com uma longa entrevista com Selvaggia LucarelliQue surpreendeu a todos com uma explicação inesperada. Qual deles? O jornalista revelou que ele tentou empatia na ex -esposa de Fedez” Chiara Ferragni.

Palavras que rapidamente envolveram o debate sobre redes sociais: ele realmente disse que Lucarelli disse? Depois que você pode ser carnonado contra Ferragni por anos? E por toda essa surpresa, o próprio Lucarelli Ele queria esclarecer sua posição Por meio de uma mensagem no Instagram, que explica melhor sua posição: “Sobre Ferragni, eu quis dizer que não faz sentido estar lá para sublinhar a história de Pandoro se você publicar uma foto no mar ou com o novo namorado”.





Na mensagem. Compartilhe nas histórias de seu perfil social, o blogueiro também foi confrontado com outra pergunta e falou sobre as razões pelas quais Chiara Ferragni nunca se desculpou No portão Pandoro So So Called. A esse respeito, ele explicou: “Ele nunca se desculpou e prometeu -se inocente, apesar de ter pago multas e compensação, é verdade, mas enquanto houver um procedimento criminal, ele não o fará porque não … “. Finalmente, Selvaggia disse que estava cética sobre o fato de que um dia Ferragni pode realmente se desculpar: “E nem se diz que isso jamais acontecerá …”, concluiu.