"Isso é o que mais me surpreende". Caso Almasri, Carlo Nordio Gela So Bonelli | Vídeo

O Ministro da Justiça, Carlo NordioHoje, 5 de fevereiro na Câmara relata o caso sobre a história do comandante da Líbia Almasri, acusado de crimes contra a humanidade e liberado pelas autoridades italianas. Na aula, houve um duro golpe e reação entre o Ministro da Justiça e o substituto Angelo Bonelli (AVS) Enquanto o Guardasigilli citou as datas em relação aos cartões e a solicitação de prisão da CPI em Almasri na sala do tribunal. Bonelli interveio para corrigir o ministro.

“O que mais me surpreende é que você não leu os cartões”, respondeu Nordio. “Os mapas de Bonelli os leram?“O delegado respondeu:” Sim “. Durante o discurso do ministro, houve disputas pela oposição. A notificação do fato de ter sido investigado” recebido no dia anterior ao dia em que a comunicação no Parlamento foi estabelecida “o Ministro da Justiça, Carlo Nordio, disse isso hoje Nas informações urgentes do governoà Câmara de Representantes, no que diz respeito ao pedido de preensão do Tribunal Penal Internacional e à subsequente expulsão do comandante da Líbia Najeem Osemi Almasri Habish, acrescentando que este “um momento de reflexão determinou ambos de acordo com a independência e os pré -picadores do judiciário “e em relação ao meu”posição suspeita“.

