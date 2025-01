“Isso é uma loucura. Ele matará as pessoas”. Isso ameaça o mundo com um desastre humanitário: Ucrânia, Sudão, milhões de pessoas com HIV – não apenas que elas perderam seu apoio

No dia da inauguração – 20 de janeiro de 2025 – o presidente dos EUA, Donald Trump Entrada A Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (), que financia muitos programas humanitários em todo o mundo, ajuda outros países dentro de 90 dias. Durante esses três meses, a administração presidencial realizará uma revisão da USAIDS – e continuará apoiando apenas os programas que se encaixam em “valores dos EUA” e os objetivos da política externa dos EUA para entender Trump. Muitos outros programas importantes ficaram inesperadamente sem fonte de financiamento importante (e às vezes até a principal). Nos países em desenvolvimento, milhões de pessoas que vivem com HIV foram sem ajuda, crianças que precisam de vacinação e civis em zonas de combate. E esses são apenas alguns exemplos. Medusa fala sobre essas e outras conseqüências dolorosas dessa decisão de Trump.

Os Estados Unidos congelaram a ajuda internacional quatro dias após a inauguração de Trump. Ainda não se sabe que financiamento que os programas continuarão

A primeira explicação oficial dos decretos de Donald Trump apareceu apenas quatro dias após a inauguração. Sob a ação dos decretos, eles apresentaram apoio militar de Israel e Egito, além de fornecer assistência na sala de emergência, mas obrigou seus destinatários a fornecer relatórios rígidos e em detalhes suas demandas.

Acreditar explicação Casa Branca, outras exceções podem ocorrer. Para fazer isso, os lobistas de iniciativas humanitárias individuais terão que indicar duas licenças – da USAIDS, secretária de Estado dos EUA Marc Rubioa.

De acordo com o próprio Rubiou, o governo de Trump Vai avaliar Financiamento de programas de assistência internacional para três critérios:

Isso torna mais seguro?

Isso o torna mais forte?

Isso torna os Estados Unidos mais avançados?

Os funcionários da USAID também são proibidos de se comunicar com alguns fora do Departamento de Assuntos Trabalhadores (exceções só são possíveis com a aprovação da liderança da agência).

Provavelmente, essa medida está relacionada à iniciativa de conflito da Trump na USAIDS. Já já Forçado Enviado De férias. Suspeita -se que viole o decreto presidencial.

Organizações internacionais sem fins lucrativos são seguras: muitas pessoas morrerão por congelar a ajuda humanitária

Ele agora é o maior doador de ajuda humanitária internacional. 2023. O país concedeu US $ 72 bilhões para apoiar outros países. Por Calculando ONU, uma participação estatal no financiamento de iniciativas humanitárias em todo o mundo em 2024. Exceda 42%.

USAID funciona Em mais de 100 países. Seus programas cuidado Médico e alimento para obter ajuda, forneça água potável, formação, depuração e muitas outras áreas. A agência contrata funcionários locais, cria empregos e ajuda organizações locais sem fins lucrativos (NPOs). A partir do apoio financeiro da USAID, não apenas os funcionários de organizações não governamentais estrangeiras, mas também médicos, enfermeiros, professores e outros especialistas.

A decisão de Trump de congelar o financiamento para programas humanitários internacionais causou raiva entre especialistas.

Por exemplo ler Um comentário anônimo sobre o funcionário mais velho da USAID:

Este decreto é completamente imprudente. Não apenas viola o trabalho dos programas americanos de ajuda internacional e piora a vida dos supostos usuários desses programas. Mas também uma vida cotidiana de especialistas que fornecem ajuda criticamente importante. As pessoas têm famílias com as quais precisam se preocupar – precisam comprar comida, pagar aluguel e pagar por serviços públicos. Sim, a reforma da assistência internacional é extremamente necessária, mas essas medidas de dragão não ajudarão.

Jeremy Konyndak, ex -funcionário da USAID, e agora presidente do Refugiado Internacional, uma organização internacional que protege os direitos dos refugiados, então Comentou Decisão de Trump:

Isso é uma loucura. Eles vão matar pessoas. Quero dizer, se for percebido que está escrito em uma explicação … muitas pessoas morrerão.

Presidente Abby Maxman pronunciado Eu sou uma posição semelhante em uma entrevista para por exemplo:

(A decisão de Trump) terá enormes consequências para o sistema de ajuda do mundo inteiro. E para ser sincero, esta é uma decisão cruel que influenciará a vida e a morte de milhões de pessoas em todo o mundo.

Líderes de alguns pontos não governamentais disse Para os repórteres que, mesmo por algumas semanas sem a ajuda da USAIDS, eles levarão ao fechamento de algumas organizações em regiões com uma difícil situação humanitária.

Secretário -Geral Un -A Antoniu Gutherrish Ele chamou Tome imediatamente medidas que aliviariam possíveis consequências para comunidades vulneráveis ​​em todo o mundo. E ele também sugeriu que o governo de Trump aprovasse mais exceções.

Aqui estão apenas alguns exemplos que afetarão a decisão de Trump:

Ajude as pessoas com HIV

Uma das importantes USAIDS é ajudar as pessoas que vivem com o HIV. Agradeço a ela quase 21 milhões de pessoas em mais de 50 países Pegar Terapia anti -retroviral. Para o uso regular do vírus sanguíneo não é determinado – e a transmissão de parceiros sexuais se torna impossível. A pausa na terapia cria um estado para devolver o vírus e Aumenta O risco de estabilidade do vírus à medicação.

Graças à USAID, as pessoas não apenas recebem medicamentos, passam por testes e aprender sobre seu status de HIV. E também recebem medicamentos que impedem o desenvolvimento da infecção pelo HIV.

Ajude a Ucrânia

Devido à proibição de Trump, a ajuda humanitária também foi suspensa pela Ucrânia. Restrição Contato Não um exército, mas recuperação Infraestrutura energética destruída pelo bombardeio russo. E mais aprovação, Educação infantil, vacinaçãoAjudando ucraniano Mídia,,, Agricultores e assim por diante.

Após o início da guerra completa da USAID gasto Quase US $ 40 bilhões para ajudar a Ucrânia.

Fome no Afeganistão

Donald Trump e antes da inauguração declaradoque o governo de Joe Biden mudou bilhões de talibãs (em Taliban em resposta Relatadoque eles não receberam “nem um centavo”).

No entanto De acordo com Os chefes do programa mundial de alimentos no Afeganistão Sha-Uay Lee, devido ao congelamento da ajuda humanitária americana, poderão fornecer comida para apenas metade dos 15 milhões de afegãos que precisam.

Desastre humanitário no Sudão

Devido às hostilidades no Sudão, aproximadamente metade da população no país (quase 25 milhões de pessoas) Precisar Em ajuda humanitária. Uma parte notável do apoio aos residentes do país (45%) Financiado EUA.

Talvez os funcionários da USAID possam fornecer uma ambulância em alimentos (essa exceção é garantida por decreto). No entanto, a fome e a desnutrição são problemas críticos na região, e milhões de pessoas colocarão atrasos em uma posição extremamente vulnerável.

“A fome não apenas deixa as pessoas um estômago vazio”, ” Falando Em uma entrevista à Reuters, um funcionário de cuidados da Organização Humanitária Dipmal Mahh. – A capacidade do corpo de combater infecções é mal, tornando -o muito mais vulnerável à doença. Isso pode levar a sérios problemas de saúde ou até mortes. A assistência médica à população da Sudana USAID não poderá financiar pelo menos três meses.

