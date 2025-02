Essas informações foram fornecidas no Fórum de Turismo de Viagens, que ocorreu na área de Kamchatka. Representantes das autoridades turísticas, federais e regionais, especialistas, investidores de todo o Extremo Oriente e outras regiões da Rússia participaram do evento.

Dadas as características climáticas dos tópicos no Extremo Oriente, um dos mais promissores para o território do turismo de inverno é. Esse tipo de relaxamento ganha ativamente popularidade entre russos e viajantes estrangeiros.

No entanto, até que ele se tornou realmente enorme e revelou todo o seu potencial. Tal opinião durante os “9 meses de sessão de inverno: a neve como uma vantagem competitiva” foi expressa pelo diretor da Kamchatka -My -construction e Sports Base “Snow Valley” Alexander Moroz.

“Existem programas – únicos, interessantes, mas geralmente não são enormes”, disse o orador. – O principal motivo é a falta da infraestrutura necessária. Sim, no verão, todos podem pegar uma mochila, seguir tênis e ir a algum lugar, e no inverno você precisa ter equipamentos especializados e poder usá -lo. É por isso que a tarefa de todos nós não é apenas produzir produtos exclusivos, mas também obter uma natureza enorme. Se este é um serviço de ponto, 100 pessoas chegarão a condicional e se um produto turístico acessível, compreensível e seguro já for 100 mil. E então a região alcançará uma vantagem competitiva.

Como uma experiência bem -sucedida em desenvolvimento complexo, Alexander Moroz citou a região de Sakhalin.

– Assim que a área de esqui apareceu lá, aglomerações tão grandes, como Vladivostok, Khabarovsk começou a ser apanhada imediatamente, apareceram voos, o impulso para o desenvolvimento recebeu o setor de serviços – restaurantes, hotéis e assim por diante. Sim, a criação de infraestrutura requer grandes investimentos. Uma coisa é montar o glamping, e outra é trocar estradas a cabo, sistemas de equipamentos etc.

Enquanto isso, o programa estadual fornece desenvolvimento socioeconômico do Extremo Oriente em mecanismos de apoio para os investidores.

– Primeiro, dentro da estrutura do subsídio presidencial uniforme através do Ministério da Saúde do Distrito Federal Federal Oriente, 1,87 bilhão de rublos são oferecidos no orçamento federal e outros 2,8 bilhões para infraestrutura técnica no orçamento federal. Os valores são pequenos, mas se você olhar para uma pessoa, em média para a Rússia, a disposição é de 280 rublos e um indicador semelhante no distrito federal no Extremo Oriente é duas vezes mais alto – 590 rublos ”, disse o vice -chefe do O Ministério da Saúde Vitaly Altabaev.

Outra ferramenta para suporte comercial são os modos preferenciais. Essas são as áreas de desenvolvimento avançado (TOR), o porto livre de Vladivostok (SPV), a zona do Ártico da Federação Russa (AZRF) e um regime econômico especial em Kurils (Korf). Os moradores hoje implementam 430 projetos no campo do turismo nesses sites. O volume indicado de investimentos sobre isso é de 286 bilhões de rublos, 38,5 bilhões realmente investiram.

Ao mesmo tempo, falando sobre o desenvolvimento de atividades de inverno, os especialistas concordam que, neste caso, não é necessário descobrir a bicicleta.

– Tudo já foi inventado. É principalmente esqui, snowboard, motos de neve, motos de neve e assim por diante ”, disse Alexander Moroz.

Hoje, no Extremo Oriente, existem 61 complexos de esqui. Graças às condições naturais, a alta temporada em algumas áreas pode levar de 8 a 9 meses.

Dois grandes GLCs funcionam na área de Khabarovsk. Um deles – Holdomi, localizado perto de Komomolsk -e -amur – foi reconhecido como a melhor área de esqui do distrito federal do Extremo Oriente no âmbito do Prêmio Russian Mountain. O comprimento das rotas do complexo é de 25 quilômetros, a diferença de altura é de 500 metros. As capacidades do hotel e a infraestrutura turística relacionada estão agora aumentando aqui.

No ano passado, a primeira fase do Herchsir GLK foi lançada na região perto de Khabarovsk. A instalação possui um teleférico com cabines cobertas, duas faixas com áreas vermelhas para esquiadores experientes e snowboard e zonas verdes para iniciantes estão ativos. O resort é baseado no desenvolvimento do turismo internacional, porque nas proximidades imediatas – na ilha do Grande Ussuriysky – a fronteira da fronteira será aberta, que deve oferecer um riacho turístico para 1,5 milhão de pessoas por ano.

No território Primorsky, agora existem sete bases de esqui destinadas a pilotagem esportiva e férias em família. As autoridades regionais associam grandes planos ao nível internacional em construção em Arsenyev. Os investimentos no objeto são estimados em 9,3 bilhões de rublos. O comprimento total dos trilhos é de 12 quilômetros.

“Toda a infraestrutura necessária aparece aqui: ponto de aluguel, restaurantes, vagas de estacionamento, apartamentos -com uma capacidade total de 234 números, piscinas abertas e cobertas”, disse Natalya Nabachenko, ministro do Turismo do Território Primorsky. – É um complexo anual focado no turismo ecológico. Depois de um elevador para um nível de quase mil metros, os viajantes podem fazer uma campanha ao longo do alcance de Sukhotalin. Haverá caminhos curtos para dois e quatro quilômetros, bem como uma rota de 22 quilômetros de comprimento, para superar o que os dois dias precisam com uma estadia durante a noite. Nesta temporada, os testes e comissionamento serão realizados em dezembro de 2025.

Este ano, a fase ativa da construção do resort “três vulcões” começa no território Kamchatka. A primeira fase do cluster turística fornece para fazer o resort “Hot Sopka”, incluindo infraestrutura de hotéis, lagoa térmica e um complexo de esqui.

Além disso, eles querem deixar passes de esqui em Kamchatka para a conveniência. Em vez disso, está planejado introduzir um sistema de passagem unificado para todas as instalações recreativas de inverno. Pretendo implementar isso com base em cartões bancários conectados ao sistema de pagamento MIR.

“Queremos fazer um cartão com um passe de esqui”, disse Alexander Bondarenko, ministro do esporte da área de Kamchatka. – Já estamos realizando testes em uma das bases de esqui e planejamos escalar o produto em outras instalações. No futuro – para que o sistema não seja apenas para nossas instituições, mas também no setor comercial.