“Isso não parou, graças a Deus”: Zelenskyy da Ucrânia reage à cessação da ajuda externa dos EUA | Notícias do mundo

Kiev: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse no sábado que os Estados Unidos não interromperam a ajuda militar à Ucrânia depois que o recém-empossado secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou que suspenderia as concessões de ajuda externa por 90 dias.

Zelenskyy não esclareceu se a ajuda humanitária foi suspensa. A Ucrânia depende dos Estados Unidos para 40% das suas necessidades militares. “Estou focado na ajuda militar; Isto não parou, graças a Deus”, disse ele numa conferência de imprensa com o presidente da Moldávia, Maia Sandu.

Os dois líderes reuniram-se em Kiev no sábado para discutir as necessidades energéticas da região da Transnístria, na Moldávia, ocupada pela Rússia, cujo fornecimento de gás natural foi interrompido em 1 de janeiro devido à decisão da Ucrânia de interromper o trânsito de gás russo. A Ucrânia disse que pode oferecer carvão às autoridades da Transnístria para compensar o défice.

O futuro da ajuda dos EUA à Ucrânia permanece incerto no momento em que o presidente Donald Trump inicia o seu segundo mandato. O líder americano disse repetidamente que não teria permitido que a invasão da Ucrânia pela Rússia começasse se estivesse no cargo, embora fosse presidente enquanto os combates aconteciam no leste do país entre as forças de Kiev e os separatistas alinhados com Moscou, à frente de Putin. enviar dezenas de milhares de soldados em 2022.

Na quinta-feira, Trump disse à Fox News que Zelenskyy deveria ter chegado a um acordo com Putin para evitar conflitos. Um dia antes, Trump também ameaçou impor pesadas tarifas e sanções à Rússia se não for alcançado um acordo para pôr fim aos combates na Ucrânia.

Falando em Kiev no sábado, Zelenskyy disse que tinha desfrutado de “boas reuniões e conversas com o presidente Trump” e acreditava que o líder americano alcançaria o seu desejo de acabar com a guerra.

“Isto só pode ser feito com a Ucrânia, caso contrário simplesmente não funcionará porque a Rússia não quer acabar com a guerra e a Ucrânia quer”, disse Zelenskyy.

Devastadora ofensiva oriental

Enquanto Trump enfatiza a necessidade de negociar rapidamente um acordo de paz, tanto Moscovo como Kiev procuram sucessos no campo de batalha para fortalecer as suas posições negociais antes de quaisquer potenciais conversações.

Durante o ano passado, as forças russas têm travado uma intensa campanha para perfurar as defesas da Ucrânia na região de Donetsk e enfraquecer o controlo de Kiev sobre as partes orientais do país. A ofensiva sustentada e dispendiosa forçou Kiev a abandonar uma série de cidades, vilas e aldeias.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou na sexta-feira que as tropas russas forçaram a entrada no centro da área oriental estrategicamente importante de Velyka Novosilka, embora não tenha sido possível confirmar a afirmação de forma independente.

Em outros lugares, três civis foram mortos em bombardeios na área ocupada pela Rússia na região de Kherson, na Ucrânia, no sábado, disse o governador de Moscou, Vladimir Saldo.

Ele instou os moradores de Oleshky, que fica perto da linha de frente no sul da Ucrânia, a permanecerem em suas casas ou em abrigos antiaéreos.

A Rússia também atacou a Ucrânia com dois mísseis e 61 drones Shahed durante a noite de sábado. As defesas aéreas ucranianas derrubaram mísseis e 46 drones, de acordo com um comunicado da Força Aérea. Outros 15 drones não conseguiram atingir os seus alvos devido às contra-medidas ucranianas.

Os drones abatidos causaram danos nas regiões de Kiev, Cherkassy e Khmelnytskyi, e os serviços de emergência ucranianos disseram que cinco pessoas deveriam ter vindo de um prédio de apartamentos de 9 andares na capital ucraniana.

A Rússia também atacou a região oriental de Kharkiv, na Ucrânia, com drones, causando vítimas e danos, disseram autoridades locais no sábado.

Os drones tinham como alvo os distritos de Shevchenkivskyi, Kyivskyi e Kholodnohirskyi da cidade, disse o prefeito Ihor Terekhov.

A Rússia usou um drone Molniya (uma arma barata recentemente desenvolvida e implantada pela Rússia) no distrito de Shevchenkivskyi, causando um incêndio. Os ataques interromperam o fornecimento de água e eletricidade da cidade, disse o prefeito.

Terekhov disse que o número de mortos ainda está sendo determinado, enquanto o governador de Kharkiv, Oleh Syniehubov, disse que três pessoas, duas mulheres e um homem, ficaram feridas nos ataques.