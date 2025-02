Itália 1, Harry Potter não está perdendo um golpe: um incrível "Vaffa" para o Parlamento

Klaus Davi 9 de fevereiro de 2025

Oferecemos a você “Tele … eu recomendo”, a coluna Klaus Davi dedicada à tela pequena

Quem sobe (Harry Potter e o copo de fogo)

Harry Potter e De Brandkelk na quinta -feira no horário nobre na Italia 1 trouxeram 1.230.000 espectadores para casa com 7,1% de participação. O quarto filme da saga do famoso mago de Hogwarts, datado de 2005, agora vê Harry na fase pré -adolescente e nele para matar os medos e o peso por uma pesada herança, a de um escolhido; Enquanto isso, um torneio está organizado na escola e Harry também terá que fazer durante os três testes com o retorno de Voldemort e com a primeira morte de um aluno causado pelo Senhor do Mal.

Um enredo que conquista o alvo que as caixas cheias de “pedidos de tempo” têm nos eventos da Líbia, alegados atos de espionagem e colisões entre o governo e TOGas. Picos acima de 10% participam na final, com a cena do confronto difícil com o inimigo Voldemort, com os jovens 15/25 anos mais de 12%.





Mais de 10 mil pessoas de acordo com o título total de auditoria do público. O autor JK Rowling, assim que o ícone da esquerda inglesa, foi para a colisão com o Talibã da ideologia para a qual essa explicação também adquire um significado político. Apenas nessas horas, quando o Hollywood Gotha, depois de comemorar, distanciou -se da atriz transgênero Karla Sofía Gascón, candidata a Oscar, por alguns de seus tweets com tons racistas de alguns anos atrás. Apenas um caso, mas talvez não.