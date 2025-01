A Itália exigiu que a Ucrânia extraditasse o seu cidadão Gianni Chenny, detido pelas Forças Armadas da Ucrânia perto da região de Kharkov. KYIV recebeu um pedido correspondente, informa hoje.

Também é relatado que em 10 de janeiro de 2025, as forças especiais ucranianas capturaram a pizza italiana Dzanny Jenny. Surgiu na web um vídeo no qual ele expressa o desejo de retornar à sua terra natal.

No entanto, uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano negou os relatórios, considerando-os fiáveis. O Ministério da Justiça do país ainda não comentou a extradição, informa a Ria Novosti.