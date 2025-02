Itália Shore: Depois de tanta normalidade, Sanremese chega o show de escândalo

20 de fevereiro de 2025

Depois de tanto Sanremo “Normal”, um tamanho definitivamente perturbador, nas linhas, gordo, ultrajante. Aquele que o viu sabe do que estamos falando, Itália Shore. A segunda temporada do popular show da MTV, produzida por Fremantle, exclusivamente na Paramount +, chegou em 18 de fevereiro.

O conhecimento antigo e os novos rostos entre os doze protagonistas que viverão um feriado inesquecível na vila de tirar o fôlego na costa de Lazio. Festas, cordas, rios de bebidas, roupas ruins, nudez, vários acoplamentos. Young inconscientemente, disse Achille Lauro.

Alessandra Menzani conheceu três dos protagonistas. Antes de tudo, Matteo Diamante (todo o protagonista de Ex na praia, a ilha do famoso e mais velho irmão VIP) no papel de proprietário, “gerente divertido” e planejador do programa. Ele será confiado à tarefa de organizar as partes para crianças, mas também para orientar como elas cuidam da casa e da limpeza geral. E então Marcolino (Piermarco) e Swamy, protagonistas da primeira e segunda temporada. Aqui está a entrevista.