Italiano 37 -Year -Stop e preso no aeroporto de Tel Aviv: o que eles encontraram na mala

Parou IsraelCom 10 quilos de medicina sintética na mala, uma mulher italiana de 37 anos. A prisão ocorreu no aeroporto de Ben Gurion, em Tel Aviv. E a acusação deve ter transportado uma grande quantidade de cetamina. As agências policiais estão agora investigando o tráfico internacional de drogas. O episódio data de uma semana atrás, sexta -feira, 24 de janeiro. A partir daquele dia – como aprendido com Farnesina – fontes mencionadas por Corriere della Sera – A mulher, de Prato, seria mantida em uma prisão de mulheres israelenses, não muito longe da capital.

Amanhã, domingo, 2 de fevereiro, a audiência de validação seria fornecida com sua detenção, na qual o Dold de 37 anos pode participar para possivelmente se declarar culpado ou inocente e explicar suas razões no caso. Antes que ele soubesse o que havia acontecido, seus membros de sua família haviam solicitado não ver o desaparecimento do exterior. O da mulher, de acordo com o que eles sabiam, apenas tinha um “Viagem de prazer curto”. Depois que a sede da polícia ativou os procedimentos de investigação, a mãe da mulher foi informada da detenção. Após a história, também o governo, em particular o secretário de bandos do Ministério das Relações Exteriores da Delegação a prisioneiros italianos no exterior, Giorgio Silli.