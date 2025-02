13 de fevereiro de 2025

(Agência do Vista) Sanremo, 13 de fevereiro de 2025 “Além do fato de estar quase cego, também consegui pisar em um elefante. Talvez eu não note. As formigas são meu desespero, porque mesmo no meio do inverno vêm à minha casa, na minha cozinha. E existem muitos, mas eles toleram. Então Iva Zanicchi, a quem Carlo Conti, maestro do 75º Sanremo Festival, concedeu o prêmio de carreira. Fonte: Agência Vista / Alexander Jakhnagiev