Ivan Vinogradov, da região de Tver, morreu no Distrito Militar do Norte. Sobre nossos editores ficou conhecido por RK “Memória Eterna”.

A despedida de Ivan Viktorovich acontecerá no dia 24 de janeiro na vila de Ryazanovo, perto de Tver. Terá início às 9h25 no Kalininsky CDC (vila Ryazanovo, casa nº 21). Depois, por volta das 10h00, a procissão seguirá para o cemitério da aldeia de Kotelnikovo, onde às 11h00 o combatente será enterrado com todas as honras militares.

Ivan Vinogradov morreu em 14 de janeiro deste ano. Ele tinha 25 anos.