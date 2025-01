J.Law acaba de arrasar com a tendência de calças casuais que as pessoas usarão em vez de leggings este ano

Com a chegada de janeiro, surge uma deliciosa necessidade de conforto, tanto dentro como fora de casa. Então agora é o momento perfeito para se presentear com roupas confortáveis ​​que podem ser levadas do sofá para a rua. Porém, em 2025, estamos prestes a deixar de lado nossas queridas calças de moletom e leggings, abrindo caminho para uma nova visão: calça de moletom . E quem melhor para defender esse movimento do que a sempre estilosa Jennifer Lawrence?

Ontem mesmo, J.Law saiu em Los Angeles, vestindo calças de moletom clássicas da Adidas que combinou com sapatilhas Loewe no estilo gorpcore. Este macacão mostra o uso de opções de estilo exclusivas e modernas para desafiar os limites desta tendência de calças casuais. Ela completou seu conjunto com uma camiseta gráfica divertida sobre uma blusa de manga comprida – um aceno inteligente a uma técnica antiquada de camadas que merece sua própria história.

(Crédito da imagem: Backgrid)

Sobre Jennifer Lawrence: Loewe Mocassim de camurça escovada Rise ($ 850); Calça Adidas

Embora tenhamos visto calças de moletom em fashionistas de todo o mundo no final de 2023 e início de 2024, as calças de moletom em 2025 são diferentes. Eles vêm em cortes largos com detalhes exclusivos como pregas e materiais como náilon e elastano, combinando sofisticação e conforto. O melhor é que combinam perfeitamente com diversos estilos de calçados, como Mary Janes, mocassins, tênis retrô e até salto gatinho.

Continue lendo para escolher as melhores e mais elegantes calças de moletom.

Compre nossas calças de moletom favoritas

adidas Calça de moletom Firebird Adicolor Classic Loose Fit Use com camiseta e casaco de lã tipo J.Law.

Bem-estar + SerBom Calça Terra

adidas Calça cargo com cordão Este estilo cargo exala energia de garota descolada.

DIVISÕES59 Luca – Calça listrada leve Detalhes plissados ​​dão a essas calças a aparência de calças elegantes.

Movimento PF Calças de fora Não durma no Movimento FP.

Eu imediatamente os adiciono ao meu carrinho.

BDG Jess Bdg Calça de moletom de nylon O texto acima é exatamente como eu os estilizaria.

cansado de Londres Calça jogging esportiva neon com corte bootcut

Ultimamente estou obcecado por roupas azul marinho. É tão rico.

4º e imprudente Calças justas Tammy Eu sei que o bordô está na moda, mas ainda não terminei com o vermelho cereja.

Algo francês Calça jogger de malha com perna reta Eles também vêm em um lindo azul cobalto.