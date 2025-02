J.Lo acabou de abandonar seu jeans magro para usar esta tendência de jeans de 2025 com US $ 160 uggs

A conversa sobre jeans skinny em 2025 é uma maneira fascinante. Por um lado, celebridades de vanguarda como Alix Earle, Sienna Miller e Lila Moss todo o coração chutam a silhueta fina. Por outro lado, ícones como Jennifer Lopez giram consideravelmente, deixando de lado seus jeans skinny amados em favor de estilos volumosos, amplos e amplos. Um exemplo perfeito dessa tendência foi capturado na última roupa de J.Lo.

Durante a caça em casa em Los Angeles, J.Lo colocou uma aparência confortável, mas chique, de inverno. Ela gêmea gêmea de jeans de perna larga com mini botas clássicas da plataforma UGG e sobrepôs um cardigã na ilha apenas em uma camiseta preta clássica.

Em Jennifer Lopez: Max Mara Cardigan; Jeans Gucci; Ugg Botas de plataforma clássica (US $ 170)

Sua escolha de jeans largos completou perfeitamente suas botas. O design dos jeans permitiu o jeans drapeado de forma transparente nos sapatos, com a quantidade certa de tecidos reunindo os tornozelos para revelar uma pitada da caixa do dedo do pé e parte da sola. Seja intencional ou não, o resultado foi uma mistura transparente de sofisticação polonesa e relaxada.

Então, se você estiver pronto para atualizar sua coleção de jeans e não poderá subir com o renascimento de Jean Skinny – ou se você está apenas procurando o par de jeans perfeitos para se associar ao seu tornozelo – continue rolando para descobrir as melhores opções de jeans com pernas largas nesta temporada.

Compre o melhor jeans de perna larga

Atordoado Jeans de perna grande grande distante Meu grupo favorito.

MANGA Jeans de alta altura de Danila Wideleleg A bainha desajeitada faz com que eles se pareçam com o par de J.Lo – exceto uma fração do preço.

Madewell Jeans super-básico O tecido leve permite essas calças bem arborizadas.

Reforma Altura larga da perna larga da perna larga de Cary The Cary é um estilo favorito da editora.

H&M Jeans de perna larga de Bleecker Você não pode superar esse preço.

Norte Grandes jeans de perna alta e alta Todos os nova -iorquinos chiques e os franceses usarão jeans escuros nesta primavera.

Se J.Lo carrega jeans, mais provável do que improvável, eles são Gucci.

Agolde Jeans biológicos em banda de baixa altura-heh clara