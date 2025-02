J.Lo acabou de usar a cor das calças anti-tendência, que é mais fria que preta, cinza e branca

Quando pensamos em calças atemporais, versáteis, pretas, cinza e brancas geralmente vêm à mente. Esses tons neutros são alimentos básicos, oferecendo sofisticação e flexibilidade sem esforço. Mas há outra cor que merece tanta atenção: marrom. Frequentemente negligenciados, as calças marrons trazem uma elegância discreta que adiciona uma atmosfera fresca e chique a qualquer roupa. E não somos os únicos a pensar assim – basta olhar para o último olhar de Jennifer Lopez.

J.Lo recentemente compartilhou uma série de fotos de sua viagem a Dubai no Instagram. Neles, ela mostrou um cenário profissional com calças marrons largas. Ela os estilizou em uma paleta monocromática, associando -os a um blazer marrom duplo no peito e uma camisa abotoada.

Embora marrom, principalmente chocolate marrom, fosse um tom essencial para a moda no outono e no inverno, sua popularidade não mostra sinais de desaceleração enquanto estamos indo para a primavera. A cor oferece calor sem o peso de tons de inverno mais escuros e funciona maravilhosamente com os tons vibrantes da primavera, como vegetais verdes, rosas em pó e gemas macias. Se você estiver a bordo com calças marrons, continue rolando para comprar alguns dos pares mais legais para usar em 2025.

Compre as melhores calças marrons

Zara Coleção ZW de calças plissadas Estilize -os com uma blusa branca e um suéter preso nos ombros.

Reforma Calças de pedreiro

Wardrobe.nyc Pernas retas de lã Em relação às bases altas, o guarda -roupa de Nova York pode prejudicar.

Loulou sazonal Calças grandes com pernas de seda larga Alera As calças marrons claras perfeitas para a primavera.

MANGA Calças de figurino de Wieleg Low All -Pants Lovers Delight.

CROISSANT Calças de mistura de lã Crescent é a nova marca de roupas femininas em Nordstrom. É conhecido por suas silhuetas que acentuam a estética feminina através de um mínimo de detalhes.

Zara ZW Coleção Zipper

Atordoado Calças da perna direita Na primavera passada, as calças Capri que atingiram os joelhos eram muito populares, mas este ano, as preocupações da tendência chutam calças.