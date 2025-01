J.Lo já substituiu sua bolsa preta por uma bolsa de primavera colorida da moda que os cômodos chiques preferem

A coleção de bolsas de Jennifer Lopez ainda acerta. Honestamente, se fôssemos amigos e que ela me deixasse entrar nas malas (eu imagino que ela tem uma) e escolher a bolsa que eu quero, provavelmente escolheria a que ela acabou de carregar. Uma garota pode sonhar.

Não conheço você, mas em janeiro, tenho o suficiente para usar tanto preto o tempo todo, incluindo uma bolsa. Este é o período do ano em que estou esperando impacientemente pela primavera e tomando a decisão muito importante do tipo de bolsa que comprarei para inaugurar a temporada. E aqui, no topo da minha lista está a cor da bolsa que Lopez acabou de usar: creme. (Mais especificamente, era um pequeno saco Hermès Birkin em creme de cor creme.) Embora a cor seja ideal para sacos de primavera, acho que é neutro o ano todo, como eu .l, ao que parece.

Na verdade, eu tenho sacos coloridos por creme há algum tempo, depois de ver muitas pessoas chiques usá -las na primavera e no verão passado com roupas vestidas e relaxadas, dia e noite. É a troca perfeita, leve e brilhante, para os sacos pretos que você usava durante todo o inverno. Continue rolando para comprar minhas escolhas de sacos de creme se você for tão inspirado por J.Lo quanto eu.

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Jennifer Lopez: Bolsa Hermès

Faça minhas escolhas de sacolas coloridas creme

Atordoado A bolsa de ombro creme cara

Madewell A bolsa de ombro de loop escultural em ECRU

Veneta bootga Saco pequeno de saco de tailing em couro Intrecciato em creme

Demellier A bolsa de ombro de Nova York em pequeno grão branco quebrado

Saint Laurent 5 A 7 pequeno hobo ysl em couro macio suave em crema macio

Zara Bolsa grande em ECRU

Reforma Bolsa de cilindro Simona em creme de couro inchado

Aesther Ekme Varinha macia com creme

Prada Bolsa de couro de couro médio, branca

MANGA Bolsa de boliche duplo em branco em branco quebrado