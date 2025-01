Já estou em contagem regressiva para a primavera: 19 novas descobertas de beleza que fazem meu coração bater mais forte

Mais procurado é uma série semanal em que um editor, funcionário ou influenciador compartilha seus atuais 30 itens obrigatórios ou da lista de desejos.

Veja: No mundo dos meus sonhos, avançaríamos rapidamente no inverno e uma primavera ensolarada nos cumprimentaria assim que o calendário mudasse para 1º de janeiro. Gosto de me considerar uma pessoa paciente, mas não quero esperar. meses para ver flores desabrochando no Central Park, para usar uma minissaia sem congelar, ou para ela Finalmente esteja aquecido o suficiente para pedir bebidas geladas sem receber olhares estranhos de estranhos. Mesmo que as temperaturas amenas não estejam exatamente na previsão para os próximos meses, ainda há uma infinidade de novos lançamentos de beleza que vão me trazer alegria suficiente para durar até a primavera. Continue rolando para comprar aqueles que eu absolutamente amo pinball – incluindo a nova coleção de maquiagem de primavera da Chanel e O novo perfume dos sonhos da Prada.

Chanel Paleta de sombras e iluminadores Jeux De Lumières Com quatro lindos tons: champanhe luminoso, pêssego coral, rosa dourado e cobre bronze, é a paleta perfeita para criar infinitos looks de sombras primaveris.

Prada Infusão de Ruibarbo Eau De Parfum Esta mistura deliciosa, divertida, frutada e floral será o seu novo perfume de primavera.

Beleza Armani Marcador luminoso Aqua Silk O recém-lançado iluminador Armani é a única coisa em que estou pensando agora. Cada tom, desde Halo, um branco perolado, até Dawn, um bronze rosado, é fascinante.

Merecido Blush Creme Bálsamo Blush O bálsamo Merit’s Flush não é novo por conta própria, mas a marca lançou recentemente cinco novos tons – e eu quero cada um deles.

Tom Ford Cores quadricromáticas para olhos expostos ao rosa As sombras Tom Ford são de elite e esta paleta não é exceção. Da embalagem luxuosa aos relevos florais e aos tons rosa cintilantes, definitivamente vale a pena dar uma olhada neste quadriciclo.

A boa escova N.01 A escova de cabelo Shine & Care Minha escova de cabelo francesa chique favorita agora vem em um tom verde exuberante, perfeito para a primavera.

A marca cult de cuidados com o corpo Nécessaire acaba de lançar um protetor labial ultra-hidratante e prevejo que se esgotará em breve.

Lendava Tenha uma boa semana Retinol A fundadora da Lendava, Priscila Fadul (Engenheira Avançada em Ciências Cosméticas, NBD), aperfeiçoou meticulosamente esta fórmula de retinol. É carregado com ácido hialurônico, CoQ10 e algas, que atuam juntos para deixar sua tez macia e brilhante.

Haste clara Tapa-olhos Matcha Infelizmente, minhas olheiras estão não designer, então eu sempre pego esses tapa-olhos matcha. Eles contêm cafeína, antioxidantes e peptídeos que ajudam a iluminar e desinchar. Além disso, eles são tão fofos, então sei que vou usá-los.

Tom Ford Tonalidade de óleo labial exposta rosa Não consigo imaginar um óleo labial de luxo melhor. Isso dá ao seu beicinho um toque puro de rosa e hidrata os lábios na perfeição, úmidos e macios como uma pétala.

Beleza de dez centavos Spray de viagem de perfume de 7 verões Perfumes limpos da Dime Beauty Finalmente estão disponíveis em formato de viagem. Descobri imediatamente 7 Summers, uma fragrância com notas de flor de lavanda, orquídea baunilha e coco doce que me transporta instantaneamente para um paraíso quente.

Sol de janeiro Óleo Corporal Beija Flor Eu me molho neste óleo corporal sempre que coloco as mãos nele. Ingredientes como esqualano, óleo de cacay e flor de amaranto fornecem a hidratação profunda que minha pele precisa agora, e eu simplesmente não me canso do aroma de fruta do dragão e baunilha.

Sai Iluminador versátil Glowy Super Gel Largue tudo: Saie acaba de lançar um tom quente e dourado de seu culto Glowy Super Gel. Se eu tive para escolher, eu diria que esse tom é o meu preferido.

Sociedade educada Biquinho educado Ainda estou procurando um batom—especialmente Este. Isso me dá lábios macios e carnudos, junto com um toque de cor e brilho. Quero que todos os sete tons estejam ao meu alcance 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Pele de Jordão Samuel Cortile Dolce Eau De Parfum Estou absolutamente encantada com esse perfume. Suas notas de folha fresca de limão, jasmim doce e âmbar branco são inspiradas na costa siciliana.

Custos Tônico de sonho refinante Lotus Youth Preserve Esta poderosa mistura de algas arco-íris e super lótus irá rejuvenescer a sua tez da forma mais luxuosa.

Estamos em 2025: se você ainda não limpou duas vezes o cabelo, é hora de começar.

Saltério Desodorante para a pele com água salgada e baunilha Eu queria um novo desodorante para a primavera, e este acertou em cheio. Ele hidrata e ilumina minhas axilas e me mantém com um cheiro fresco o dia todo com uma mistura sutil, porém suave, de baunilha cremosa, sândalo e água salgada.

Flur Regra de Ouro Eau de Parfum Meu regra de ouro? Use sempre este perfume se quiser elogios intermináveis. A mistura de tangerina fresca, flor de jasmim e leite de coco cremoso é cativante.

Compre mais dos meus favoritos de beleza da primavera

Caliray Blush Blush Blush Creme Minimizador de Poros Eu poderia falar o dia todo sobre o quanto adoro esse blush. Ele combina como um sonho arejado e vem em cinco tons lisonjeiros, do rosa orquídea ao nude pêssego e frutos silvestres suaves.

Bolha Plus One protetor solar mineral diário colorido FPS 40 A bolha nunca falha. Seu FPS acessível dá à minha pele um brilho perfeito de primavera.

Elemis Creme Marinho Pró-Colágeno com Rosa Melhore a sua rotina de cuidados com a pele com este creme rico com infusão de rosas. Hidrata a pele com algas, clorela e colágeno ao mesmo tempo que dá um lindo acabamento acetinado.

Descanso Religião Hidratante Radiance Final Um trio de ingredientes hidratantes como ceramidas, ácido hialurônico e aminoácidos tornam este hidratante um salvador para a pele seca. Além disso, a embalagem é apenas ENTÃO bonito.

Herbívoro Limpador facial Pink Cloud com água de rosas e esqualano Este é um produto seriamente subestimado. Ingredientes nutritivos para a pele, como água de rosas, água de coco e esqualano, derretem facilmente a maquiagem e o FPS, e a textura gelatinosa e semelhante a uma nuvem é a cereja do bolo.

Falha Espuma capilar com Aloe Vera Uma mousse arejada é o único produto que você precisa para conseguir um cabelo bonito e sem esforço. Este tem uma textura leve que proporciona cabelos nutridos, macios e brilhantes.

Lux não filtrado N°12 Gotas Autobronzeadoras para Rosto Como se as gotas autobronzeadoras favoritas da Sephora não pudessem ficar melhores, elas também são enriquecidas com ácido hialurônico.

Gisou Perfume capilar com infusão de mel de rosas silvestres O mel e o óleo de argan nutrem o cabelo, enquanto o doce aroma floral fará com que você cheire como um jardim de rosas o dia todo.

Beleza sem lei Bálsamo preenchedor colorido em bastão Se você gosta do brilho labial Lawless Beauty, você vai amor o bálsamo colorido da marca. Eu escolho esse tom rosa papoula para a primavera.

Kilian Paris Deusa Ensolarada Eu desmaio com aquele aroma de coco fresco. É como férias em uma garrafa.

Clé de Peau Beauté O precioso batom Depois de experimentar este batom, você não vai voltar atrás. A fórmula ultraluxuosa é infundida com diamantes e ouro 24 quilates (sim, é mesmo!) E vem em cinco tons de joias.

Lancôme Rímel para cílios boneca hipnose Cílios flutuantes em formato de boneca estão ao seu alcance com esta máscara campeã de vendas.