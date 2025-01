Já estou em contagem regressiva para a primavera, e esta é a marca chique em que confio para itens básicos com aparência de designer

Quando se trata de fazer a curadoria do meu guarda-roupa, não sou do tipo que se precipita nas tendências ou adiciona peças ao carrinho sem hesitação. Em vez disso, gosto de pensar no meu estilo como atemporal com um toque diferente, o que significa que estou sempre em busca daqueles básicos clássicos que são elegantes e versáteis. Quero peças que combinem bem no meu guarda-roupa: jaquetas justas que me levem da mesa ao jantar e malhas que fiquem tão chiques com jeans quanto sobre uma saia midi de cetim. Hoje em dia, tornei-me particularmente seletivo sobre onde compro, garantindo que tudo o que compro seja intencional e acrescente algo novo à minha coleção.

Isso não significa que eu visito exclusivamente boutiques de grife, muito pelo contrário. Recentemente redescobri Assobiosuma marca que sempre admirei pelas suas linhas simples e elegância discreta. No momento, sua nova seção tem tudo que preciso para um guarda-roupa caro de primavera, sem preços sofisticados. É uma daquelas raras marcas convencionais que aperfeiçoou a arte de criar peças acessíveis que são luxuosas sem esforço: pense em tecidos refinados, detalhes intrincados e silhuetas que nunca parecem fora de moda.

Pegue Cardigã azul com botões e decote em V (£ 99); É uma daquelas peças que você vai usar o ano todo, seja sobre um vestido para sair à noite ou combiná-la com uma roupa casual para um brunch de fim de semana. E nem me fale sobre o sobretudo Riley: ele está praticamente implorando para se tornar meu favorito naqueles meses de transição, quando o tempo não consegue se decidir.

(Crédito da imagem: Assobios)

Antecipando-me ao meu guarda-roupa da nova estação, estou de olho em algumas tendências que quero interpretar de uma forma que permaneça fiel ao meu estilo. A alfaiataria minimalista não vai a lugar nenhum, então Whistles’s Blazer Boyfriend em crepe neutro (£ 159) está no topo da minha lista – é uma versão moderna do blazer clássico e ficaria incrível com calças largas e uma regata branca simples. As blusas de algodão estão começando a dominar, e o Blusa de algodão listrada branca Kristie (£ 79) parece a atualização de primavera perfeita com sua impressão sutil, mas impactante. Este ano também estou inclinado para uma paleta de cores mais suave – pense em tons pastéis e neutros com apenas um toque de cor – e as novas gotas Whistles tornam isso muito fácil de conseguir.

Continue lendo para ver as peças que estou pensando em adicionar ao meu guarda-roupa clássico.

(Crédito da imagem: Assobios)

Compre minhas novidades favoritas prontas para a primavera na Whistles:

Assobios Trench coat cáqui Petite Riley Uma verdadeira peça de transição. O ajuste superdimensionado e a textura de toque suave irão mantê-lo aquecido e em forma, mesmo nas manhãs mais frias de primavera.

Assobios Cardigã texturizado em mistura de lã marfim Isto dá um luxo tranquilo.

Assobios Jeans neutros de bolinhas com perna cilíndrica Eles ficarão muito legais usados ​​com uma camiseta branca e mocassins.

Assobios Cardigã frontal com botão azul e decote em V Este cardigã leve é ​​a peça de primavera perfeita. O caimento descontraído e o tom azul brilhante o tornam ideal para vestir do trabalho ao fim de semana.

Assobios Camisa Marcy branca com punhos pregueados Elegante, estruturada e versátil, esta camisa branca encarna a tendência da alfaiataria e combina tanto com calças justas como com jeans mais casuais.

Assobios Calça jeans stretch com cintura alta A primavera é a época em que os jeans em lavagens médias e claras brilham.

Assobios Saia midi de couro preta Jamie Um clássico moderno do guarda-roupa que funciona o ano todo. Combine com uma malha grossa para os últimos dias de inverno ou uma camisola leve na primavera.

Assobios Bolsa tiracolo Bibi cáqui Simples e chique, o design minimalista desta bolsa torna-a na companheira ideal para o dia a dia.

Assobios Mocassins Slim Manny bordô A cor bordô e o acabamento patenteado dão a esses mocassins uma vantagem, ao mesmo tempo que permanecem infinitamente usáveis.

Assobios Calça risca de giz Lottie azul marinho A maneira perfeita de mergulhar na tendência da alfaiataria. Essa calça é confortável e versátil, seja usada com blazer ou com cropped de malha.

Assobios Bolsa tiracolo Paloma em camurça chocolate Isso parece muito mais caro do que é.

Assobios Vestido midi sem mangas azul marinho Karina Este vestido midi justo funciona bem com roupas casuais e formais, dependendo de como você o veste. Adicione tênis para o dia ou sandálias de tiras para a noite.

Assobios Blusa plissada marfim com listras enevoadas A estampa de zebra está prestes a estar em toda parte este ano.

Assobios Blazer Boyfriend em crepe neutro A alfaiataria continua a dominar e este blazer preenche todos os requisitos. Eu usaria com jeans escuro e as sapatilhas abaixo.

Assobios Bailarinas cobra negra Elba Uma Mary Jane clássica com um toque especial.

Assobios Calça jeans cropped branca com perna larga O jeans ideal para a primavera. Seu corte largo é fresco e moderno e combina perfeitamente com um cardigã leve.

Assobios Blusa de algodão listrada branca Kirstie Use esta linda blusa listrada com calças justas para um look de escritório fácil.

Assobios Saia Eva preta com cintura elástica Uma saia lisonjeira e versátil que combina tanto com eventos diurnos quanto noturnos.