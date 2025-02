"Já pegamos muitos ucranianos". Stra desmoronou a UE: Migrantes, a borda de Donald Tusk

Carlo Nicolato 9 de fevereiro de 2025

Quando Donald Tusk Ele voltou ao poder em 2023, depois das 7 no Lurk Morawiecki, em Palazzo Berlaymont, foram construídas garrafas de champanhe. Graças ao ex -presidente do Conselho Europeu, eles disseram, a estrela da Polônia retornará a brilhar em Bruxelas no gotha ​​dos crentes europeus. De alguma forma, eles estavam certos, mas não tiveram que lidar com o fato de que, em Varsóvia, a Lei e a Justiça de Jaroslaw é a plataforma cidadã de Kaczynski ou Tusk, não de imigrantes, especialmente os de países, culturas e religiões muito longe. Portanto, não deve surpreender o anúncio de presa desde a última hora, segundo o qual seu país não ajudará o pacto europeu com migrantes que o forçariam a receber mais alturas. “Estamos prontos para trabalhar com todos para proteger a Europa contra a imigração ilegal”, disse ele, “mas a Polônia não está pronta para aceitar mais acusações”. “Acho que poderíamos continuar a existir, mais do que ninguém há alguns anos”, acrescentou, referindo -se aos dois milhões de refugiados ucranianos que a Polônia recebeu a guerra.

No ano passado, a presa europeia já havia sugerido que, a partir deste ponto de vista entre ele e o ex -primeiro -ministro Morawiecki, não havia grandes diferenças, porque, por exemplo, ele havia mostrado a suspensão temporária de pedidos de asilo políticos para os migrantes que vêm lá que venha lá Branco -Rússia. Nesse ponto, no entanto, a UE concorda, mesmo que o von der Leyen prometeu novos fundos ontem “para fortalecer a fronteira oriental”. A presa, no entanto, também foi para a direita de Morawiecki, por exemplo, com a exigência de conhecimento da língua polonesa para obter o Polaka Karta (“Papel polonês”), um documento que não dá automaticamente o direito de ficar ou cidadania, Mas afirma que você pode acessar uma série de programas de assistência social social e concessões e também exacerbou as regras para obter visto.





Por outro lado, presa, quase sessenta anos e por mais de 40 anos na política, é uma astúcia política do centro -que sabe como fazer malabarismos muito bem sob o labirinto de programas e ideologias, tome, não tome dúvida sobre um lado e por outro, dependendo das conveniências. E também assumindo riscos e responsabilidades que não foram solicitados. Ele próprio gosta de sublinhar que essas qualidades de sobrevivência vêm de um jovem na pobreza para DanzicaApós a morte do pai do carpinteiro.

Mas também pelo trabalho que foi forçado a aceitar na década de 1980 como reparador de lareiras abertas e altos edifícios que ele “escalou” com o equipamento de montanhismo. Mas ele também deriva de sua origem heterogênea de que não deixa de se gabar: orgulhoso filho de Danzica, a antiga cidade portuária alemã no mar Báltico; Cascubo, uma minoria étnica eslava, originalmente de pólos do norte, com sua própria linguagem e tradições; Polonês e europeu. Ele estudou história na Universidade de Gdansk e durante esse período sua brilhante atividade política começou Comitê de Estudantes de Solidarno.

Pela primeira vez, ele se tornou o primeiro -ministro de seu país em 2007, depois que ele fundou e concentrou três partidos, o Congresso Democrático Liberal de 1990 a 1994, a União da Liberdade de 1994 a 2000 e uma plataforma civil da qual ele é ainda presidente. Ele foi novamente confirmado em 2011, mas em 2014 ele fez um intervalo de política polonesa limitada ao aceitar o cargo de presidente do Conselho Europeu Herman Van Rompuy. Depois que essa experiência terminou no final de 2019, ele poderia ter ficado em Bruxelas e garantir mais tarefas confortáveis ​​e lucrativas, mas o “louco” preferiu retornar ao seu país de origem e desafiar a festa certa, a parte certa que ” governou “no país até alguns anos, de acordo com uma linha, certamente não está de acordo com os de Bruxelas.





Uma vez que ele voltou ao comando do governo polonês, mas ele não desmontou o trabalho realizado por Morawiecki, de fato, apesar de seu passado como um defensor radical do mercado livre, ele manteve alguns subsídios sociais introduzidos por sua introdução por sua introdução por Lei e justiça. E apesar das promessas sobre o aborto de mulheres na Polônia, ainda é geralmente ilegal. Suas propostas, apenas um pouco mais tolerantes que as leis do governo anterior, foram rejeitadas pelo Parlamento graças ao voto de muitos representantes de seu partido e sem um drama.