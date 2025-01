"Jacqueline nunca teria feito isso": A controvérsia surge sobre o chapéu de Melania, e aqui está o porquê

“Ela é uma mulher linda, elegante, refinada. Esconder o rosto sob um grande chapéu de abas largas me parece exagerado, quase deslocado, quem sabe, talvez para chamar a atenção. Não é do feitio dela, ela é sempre comedida, equilibrada na escolha de sua aparência”.

Isto é o que ele declarou a Adnkronos Stefano Dominellapresidente da grife Gattinoni, comentando o look, assinou Adam Lippesda primeira-dama Melania Trump, escolhida para a posse do marido na Casa Branca. “Jacqueline Kennedy, ‘senhora de elegância absoluta’, acrescenta Dominella, nunca teria usado um chapéu de abas largas. Ela sabia como chamar a atenção com um ‘chapéu casamata’ simples e colorido.





Nos últimos dias, tem havido muito alarido sobre o traje que Melania Trump teria escolhido para a tomada de posse do marido como 47.º Presidente dos Estados Unidos. Hoje, a primeira-dama decidiu usar um fato azul escuro e marfim, com casaco e saia, de Adam Lippes, e um chapéu a condizer, de Eric Javits. A marca, do estilista homônimo, nascido e radicado em Nova York com experiência em Ralph Lauren e Oscar de la Renta, é uma empresa independente fundada há cerca de dez anos. Lippes já era estilista regular de Melania Trump, que usava um vestido camisa listrado preto e branco no verão passado.