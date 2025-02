‘JAI OROGE

Orçamento 2025-26: Com o Ministro das Finanças da União, Nirmala Sitharaman, leu o orçamento de 2025-26 no Parlamento em 1º de fevereiro, o presidente da RPG Enterprises, Harsh Goenka, compartilhou um vídeo em que um comerciante do mercado de ações que ele podia ver Praying Na frente de uma TV e um bhajan tocando em segundo plano.

De acordo com o vídeo, o comerciante do mercado de ações podia ser visto orando com palitos de incenso, pensando que a FM Sitharaman anunciaria algo para seu benefício no orçamento. O falecido Bhajan ‘Hey Ram’ de Jagjit Singh também podia ser ouvido em segundo plano, já que a imagem de Sitharaman aparece na tela da TV.