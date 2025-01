Jaipur: 5 homens acusados ​​de assassinato e roubo desfilaram pela polícia

A polícia exibiu cinco homens acusados ​​de assassinar uma mulher idosa e fugir com suas joias e dinheiro em Jaipur na quinta-feira.

Entre os que desfilaram estavam o suposto mentor do assassinato, Gopal, seus cúmplices Bajrang, Deen Mohammad, Lucky e Shahrukh, todos acusados ​​no caso de assassinato e roubo da mulher.

Os acusados ​​​​foram levados para a área de Vidyadhar Nagar, onde o crime foi cometido no início deste mês. Um vídeo do incidente está se tornando viral nas redes sociais.

Segundo a polícia, o mandante Gopal é irmão adotivo da cunhada da vítima.

A IndiaToday TV soube que a mulher, identificada como Saroj, foi mantida refém em sua casa por cinco homens mascarados no final da tarde de 16 de janeiro, com as mãos e os pés amarrados e um pedaço de pano enfiado na boca. Mais tarde, o acusado fugiu do local após matá-la e cometer um roubo, disse a polícia.

A polícia identificou o acusado por meio de imagens de CFTV obtidas de câmeras instaladas nas proximidades do local do crime.

A polícia também disse que Gopal planejou o roubo junto com seus dois cúmplices, Deen Mohammad e Bajrang Lal. O plano foi elaborado com base em informações sobre a presença de barras de ouro, dinheiro e joias na casa da mulher.

Desmoronados sob a pressão da dívida, Gopal, Deen Mohammad e Bajrang Lal decidiram cometer o crime e contrataram outros dois homens de Bundi.

No dia do crime, os agressores amarraram a mulher ao encontrá-la sozinha em casa e colocaram um pedaço de pano em sua boca.

A polícia prendeu os cinco acusados ​​do distrito de Tonk.