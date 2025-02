Jaipur Literature Festival: Sudha Murty, filha Akshata Discuta o levantamento de crianças

O festival de literatura de Jaipur testemunhou uma conversa atraente entre o autor e Rajya Sabha Sudha Sudha Murty e sua filha Akshata Murty, com Ex -primeiro -ministro do Reino Unido Rishi Sunak e o co -fundador de Infosys, Narayana Murthy, presente na platéia. A discussão explorou seu relacionamento, valores compartilhados e perspectivas sobre paternidade e vida.

Refletindo sobre o equilíbrio do trabalho e a criação de filhos, Sudha Murty lembrou -se de sua educação, disse: “Meu pai era médico e, para ele, o hospital era um templo. Aprendi com ele como me dedicar ao trabalho”.

Ele também enfatizou a importância de incutir valores nas crianças, dizendo: “Também deixei meu trabalho para dar tempo aos meus filhos. Uma mãe deve ensinar valores morais aos filhos”. Akshata concordou e acrescentou: “Duas coisas não podem ser feitas simultaneamente, então os pais devem priorizar seus filhos”.

O ex -primeiro -ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também participou do Jaipur Literature Festival.

Reconhecendo o apoio de seu marido Narayana Murthy em sua viagem, Sudha Murty disse: “Por trás de uma mulher de sucesso, há um homem sábio. Meu marido sempre me apoiou e me ajudou a avançar”.

Akshata, por sua vez, expressou sua gratidão aos pais, dizendo: “Você e o pai foram meus modelos a seguir. Ambos sempre se apoiaram”.

Sudha Murty respondeu quente, dizendo à filha: “Eu sempre quis que meus filhos fossem bons cidadãos. Um dia, ela também verá um momento em que seu marido e filhos terão orgulho de você”.

Durante a discussão, Sudha Murty compartilhou seus pensamentos sobre vida e integridade.

“Eu sou um idealista, mesmo aos 74 anos. Ensinei aos meus filhos que você primeiro precisa ser uma boa pessoa. Mantenha seu coração limpo. Diga o que você acredita e faça o que diz. Só então você pode viver uma vida boa. “

Ele também falou sobre sua conexão com a Índia, dizendo: “Eu sou da Índia e trabalho na Índia. Vou a Londres devido aos meus netos. Além disso, não tenho nada a ver com países estrangeiros”.

Oferecendo conselhos aos pais, instou -os a ir além da concorrência excessiva e incentivar a cooperação entre crianças. “Pais e idosos sempre dizem aos filhos para estudar e tirarem boas notas. Se o filho de um vizinho é melhor, a mãe entra na depressão. Mas temos que ensinar às crianças que isso é vida, não um filme de três horas”. Ela “, ela”, ela, “ela,” ela “,” ela “, disse.

Ele também enfatizou a necessidade de reduzir o tempo de tela para pais e filhos, dizendo: “Retire as crianças do mundo dos telefones celulares, mas primeiro, deixe a si mesmo”.